Ein heftiger Massensturz hat am Samstag beim Giro d’Italia zahlreiche Fahrer zur Aufgabe gezwungen. Besonders hart traf es dabei das Team UAE Emirates mit dem Schweizer Jan Christen. Nach Marc Soler und Jay Vine musste am Sonntag auch Captain Adam Yates die dreiwöchige Rundfahrt vorzeitig aufgeben. Der Brite, der als Mitfavorit auf den Gesamtsieg galt, konnte zur 3. Etappe nicht mehr antreten.
Laut Teamangaben erlitt der Zwillingsbruder des Vorjahressiegers Simon Yates schwere Schürfwunden, eine Schnittverletzung am linken Ohr und eine Gehirnerschütterung. Diese Verletzungen machten eine Fortsetzung des Rennens unmöglich. (riz/sda)
Laut Teamangaben erlitt der Zwillingsbruder des Vorjahressiegers Simon Yates schwere Schürfwunden, eine Schnittverletzung am linken Ohr und eine Gehirnerschütterung. Diese Verletzungen machten eine Fortsetzung des Rennens unmöglich. (riz/sda)