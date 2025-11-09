Nebel
Sommer und Akanji mit Inter Leader + ManCity schiesst Liverpool ab

epa12514652 Manchester City&#039;s manager Pep Guardiola (R) congratulates Manchester City&#039;s Jeremy Doku (L) while being substituted during the English Premier League match between Manchester Cit ...
In seinem 1000. Spiel feiert Pep Guardiola (r.) einen klaren Sieg.Bild: keystone

Sommer und Akanji mit Inter neuer Leader + ManCity demütigt Liverpool + Rieder trifft

09.11.2025, 17:1809.11.2025, 23:09
Inhaltsverzeichnis
Premier LeagueBundesligaSerie ALa LigaLigue 1

Premier League

Manchester City – Liverpool 3:0

Pep Guardiola feiert in seinem 1000. Pflichtspiel als Trainer einen souveränen 3:0-Sieg im Duell der letzten englischen Meister gegen Liverpool.

Erling Haaland mit seinem 14. Tor im elften Premier-League-Spiel in dieser Saison, der Spanier Nico und der Belgier Jérémy Doku sorgten bis zur 63. Minute für die klare 3:0-Führung. Das Verdikt hätte noch deutlicher sein können, wäre Haaland in der 13. Minute nicht vom Penaltypunkt gescheitert.

@skysportde Zuerst vergibt Maschine Haaland vom Punkt, doch im zweiten Anlauf klappt es dann per Kopf! Ein Teufelskerl. 🤖🔥 Zur Halbzeit steht es bereits 2:0 für Man City gegen die Reds! 🤯 #SkyPL #MCILIV #Haaland #MManCity #Liverpool ♬ Originalton - SkySportDE
Das Tor von Erling Haaland.

In den letzten acht Jahren teilten Manchester City und Liverpool die Meistertitel unter sich auf. Auch deshalb meinte der 54-jährige Guardiola, dass es für seinen 1000. Match keinen angemesseneren Gegner geben könne als Liverpool, den Erzrivalen seiner Zeit in England.

Bei Barcelona (2007 bis 2012, eine Saison mit der B-Mannschaft), Bayern München (2013 bis 2016) und Manchester City (seit 2016) gewann Guardiola 716 seiner 1000 Partien als Trainer.

@skysportde Jeremy Doku mit einem Wahnsinns-Tor gegen Liverpool! 🤯💥 Doku setzt seiner starken Partie gegen die Reds noch die Krone auf. WOW! 🤩 #SkyPL #Doku #MCILIV #ManCity #PremierLeague ♬ Originalton - SkySportDE
Jérémy Doku trifft traumhaft.

Manchester City - Liverpool 3:0 (2:0).
Tore: 29. Haaland 1:0. 45. Nico 2:0. 63. Doku 3:0.
Bemerkungen: 13. Haaland (Manchester City) verschiesst Penalty.

Brentford – Newcastle 3:1

Newcastle United muss sich in London wie schon in der Vorwoche bei West Ham geschlagen geben. Gegen Brentford unterlagen die Magpies 1:3 und rücken damit näher an die Abstiegsränge. Nur noch zwei Punkte trennen Newcastle von West Ham auf Platz 18.

Nachdem Harvey Barnes die Gäste noch in Führung gebracht hatte, glich Kevin Schade nach der Pause aus. In der 73. Minute verursachte Newcastle-Verteidiger Dan Burn einen Penalty und flog mit Gelb-Rot vom Platz. Igor Thiago verwandelte für die Gastgeber und sorgte in der 95. Minute dann für den Endstand. Fabian Schär durfte wie schon beim 2:0-Sieg gegen Bilbao in der Champions League am Mittwoch nur zuschauen.

@skysportde

Drittes Saisontor für Kevin Schade! ⚽ ⚽ ⚽ Der Nationalspieler trifft per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Nick Woltemades Newcastle.

♬ Originalton - SkySportDE
Kevin Schade gleicht aus.

Brentford - Newcastle 3:1 (0:1).
Tore: 27. Barnes 0:1. 56. Schade 1:1. 78. Thiago (Penalty) 2:1. 95. Thiago 3:1.
Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (Ersatz). 73. Gelb-Rote Karte gegen Burn (Newcastle).

Nottingham – Leeds 3:1

Nottingham Forest gelingt der erste Ligasieg seit dem ersten Spieltag. Nach neun Spielen ohne Erfolg setzten sich die Reds 3:1 gegen Aufsteiger Leeds United durch. Dan Ndoye durfte bei Nottingham ebenso über die volle Spielzeit mittun wie Noah Okafor bei den Gästen, beide kamen aber nicht zu einem Skorerpunkt. Die Tore für die Gastgeber nach dem Führungstor von Leeds durch Lukas Nmecha erzielten Ibrahim Sangaré, Morgan Gibbs-White und Elliott Anderson per Penalty.

Premier League Nottingham Forest v Leeds United Dan Ndoye of Nottingham Forest takes a shot on goal during the Premier League match Nottingham Forest vs Leeds United at City Ground, Nottingham, United ...
Dan Ndoye gewann mit Nottingham in der Premier League erstmals seit August.Bild: www.imago-images.de

Nottingham - Leeds 3:1 (1:1).
Tore: 13. Nmecha 0:1. 15. Sangare 1:1. 68. Gibbs-White 2:1. 90. Anderson (Penalty) 3:1.
Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye. Leeds mit Okafor.

Xhakas Sunderland-Märchen geht weiter: Der Aufsteiger punktet spät gegen Leader Arsenal

Bundesliga

Frankfurt – Mainz 1:0

Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit ohne echten Torschuss legte zumindest die Frankfurter Offensive nach der Pause einen Zahn zu. Dank des Treffers von Ritsu Doan in der 81. Minute setzte sich Eintracht Frankfurt im Derby gegen Mainz knapp durch. Es war erst der zweite Sieg in den letzten neun Spielen für das als Geheimfavorit in die Saison gestartete Team von Trainer Dino Toppmöller.

Mainz mit Trainer Bo Henriksen und Captain Silvan Widmer belegt nur dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Heidenheim nicht den letzten Platz.

Eintracht Frankfurt - Mainz 05 1:0 (0:0).
Tor: 80. Doan 1:0.
Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz). Mainz 05 mit Widmer (bis 88.).

Stuttgart – Augsburg 3:2

Fabian Rieder traf gegen seinen Ex-Klub. Der Schweizer Nationalspieler vom FC Augsburg sorgte beim 2:3 in Stuttgart für das 1:0 der Gäste.

Nachdem der ehemalige Basler Anton Kade und der Franzose Alexis Claude-Maurice an Stuttgarts Goalie Alexander Nübel gescheitert waren, erzielte Rieder im dritten Augsburger Versuch das 1:0 in der 9. Minute. Später ging Augsburg mit dem 2:1 erneut in Führung. Zum dritten Saisonsieg reichte es dem Team von Trainer Sandro Wagner aber nicht. Deniz Undav sorgte mit zwei Toren für die Wende der Stuttgart, für welche Rieder in der letzten Saison leihweise gespielt hatte.

VfB Stuttgart - Augsburg 3:2 (2:2).
Tore: 8. Rieder 0:1. 18. Mittelstädt (Penalty) 1:1. 26. Massengo 1:2. 38. Undav 2:2. 80. Undav 3:2.
Bemerkungen: VfB Stuttgart ohne Jaquez (verletzt) und Stergiou (nicht im Aufgebot). Augsburg mit Rieder (bis 81.), ohne Zesiger (Ersatz).

Freiburg – St. Pauli 2:1

Mit nur sieben Zählern nach zehn Runden ist das mit grossen Ambitionen in die Saison gestartete Augsburg punktgleich mit dem FC St. Pauli, der gegen Freiburg mit Johan Manzambi mit 1:2 die siebte Niederlage in Folge kassierte.

Freiburg - St. Pauli 2:1 (1:0).
Tore: 40. Suzuki 1:0. 50. Eggestein 2:0. 69. Oppie 2:1.
Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi, ohne Ogbus (nicht im Aufgebot).

Bayerns Rekordserie endet trotz Diaz-Traumtor – auch BVB patzt – Gladbach gewinnt Derby

Serie A

Inter Mailand – Lazio Rom 2:0

Inter Mailand ist der neue Tabellenführer der Serie A. Die Norditaliener gewinnen zum Abschluss der 11. Runde mit 2:0 gegen Lazio Rom und nutzen die Ausrutscher der Konkurrenz.

Mit den Schweizern Yann Sommer und Manuel Akanji in der Startelf fuhr Inter mühelos den dritten Sieg in Serie ein, wobei der ehemalige Schweizer Nati-Goalie zum wettbewerbsübergreifend siebten Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieb. Lautaro Martinez (3.) und Ange-Yoan Bonny (62.) sorgten für die Tore.

Der Champions-League-Finalist der Vorsaison überholte in der Tabelle Stadtrivale AC Milan (2:2 in Parma) und Meister Napoli (0:2 in Bologna) und führt die Tabelle neu an.

Cm Milano 09/11/2025 - campionato di calcio serie A / Inter-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image nella foto: Yann Sommer PUBLICATIONxNOTxINxITA
Yann Sommer spielte mit Inter Mailand zu Null.Bild: www.imago-images.de

Inter Mailand - Lazio Rom 2:0 (1:0).
Tore: 3. Martinez 1:0. 62. Bonny 2:0.
Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer und Akanji.

AS Roma – Udinese 2:0

Direkt dahinter steht die punktgleiche AS Roma. Dank des 2:0-Siegs über Udinese Calcio mit Toren von Lorenzo Pellegrini per Penalty und Zeki Celik zog das Team von Trainer Gian Piero Gasperini wie Inter an der AC Milan und der SSC Napoli vorbei.

Video: YouTube/Serie A

AS Roma - Udinese Calcio 2:0 (1:0).
Tore: 42. Pellegrini 1:0 (Penalty). 61. Celik 2:0.​

Bologna – Napoli 2:0

Verloren hat die Tabellenführung die SSC Napoli. Bei Bologna, das ohne den verletzten Remo Freuler antreten musste, unterlag der Titelverteidiger nach Toren von Thijs Dallinga und Jhon Lucumi 0:2. Damit fällt das Team von Trainer Antonio Conte auch hinter die AC Milan, die am Samstag in Parma nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus kam, zurück.

epa12514324 Bologna&#039;s Thijs Dallinga (C) celebrates with his teammates after scoring the 1-0 goal during the Italian Serie A soccer match between Bologna FC and SSC Napoli at Renato Dall&#039;Ara ...
Meister Napoli wurde von der Tabellenspitze verdrängt.Bild: keystone

Bologna - Napoli 2:0 (0:0).
Tore: 50. Dallinga 1:0. 66. Lucumi 2:0.
Bemerkungen: Bologna ohne Freuler (verletzt).

Genoa - Fiorentina 2:2 (1:1).
Tore: 15. Östigard 1:0. 20. Gudmundsson (Penalty) 1:1. 57. Piccoli 1:2. 60. Colombo 2:2.
Bemerkungen: Genoa ohne Siegrist (Ersatz). Fiorentina mit Sohm (bis 75.). 50. Colombo (Genoa) verschiesst Penalty. (nih/sda)

La Liga

Vallecano – Real Madrid 0:0

Der spanische Tabellenführer kommt im Lokalduell nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Real Madrid tat sich im Madrider Stadtteil Vallecas sehr schwer und kam kaum zu wirklich gefährlichen Chancen. Damit liessen die Königlichen im zwölften Ligaspiel der Saison erst zum zweiten Mal Punkte liegen.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/blue Sport

Rayo Vallecano – Real Madrid 0:0.

Celta Vigo – FC Barcelona 2:4

Verfolger Barcelona profitierte von Real Madrids Ausrutscher und verkürzte den Rückstand auf den ewigen Rivalen durch den 4:2-Sieg in Vigo auf drei Zähler. Auf die ersten beiden Treffer von Robert Lewandowski hatten die Gastgeber jeweils eine Antwort, Lamine Yamal und der Pole mit seinem dritten Tor des Spiels sorgten dann aber doch noch für einen Sieg von Hansi Flicks Barça.

epa12515159 FC Barcelona&#039;s Robert Lewandowski celebrates scoring the 2-4 goal during the Spanish LaLiga soccer match between Celta Vigo and FC Barcelona, in Vigo, Spain, 09 November 2025. EPA/Sal ...
Robert Lewandowski brillierte mit drei Treffern.Bild: keystone

Celta Vigo - Barcelona 2:4 (2:3).
Tore: 10. Lewandowski (Penalty) 0:1. 12. Carreira 1:1. 37. Lewandowski 1:2. 43. Iglesias 2:2. 45. Yamal 2:3. 74. Lewandowski 2:4.
Bemerkungen: 94. Gelb-Rote Karte De Jong (Barcelona).

Valencia - Betis Sevilla 1:1 (0:0).
Tore: 74. Cucho Hernandez 0:1. 82. Rioja 1:1.
Bemerkungen: Valencia ohne Cömert (Ersatz) und Ugrinic (verletzt). Betis Sevilla ohne Rodriguez (nicht im Aufgebot).

Ligue 1

Mehr Fussball:
Sommer und Akanji mit Inter neuer Leader + ManCity demütigt Liverpool + Rieder trifft
