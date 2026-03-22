Alessandra Keller startet erfolgreich in die neue Saison. Die Schweizer Short-Track-Weltmeisterin gewinnt mit der Einheimischen Candice Lill das Mountainbike-Etappenrennen Cape Epic in Südafrika.
Das schweizerisch-südafrikanische Duo entschied sieben von acht Etappen der «Tour de France des Mountainbike-Sports» für sich. Nach 707 km und 15'900 m Höhendifferenz hatten die 30-jährige Keller und die vier Jahre ältere Lill einen Vorsprung von beinahe 53 Minuten auf die ersten Verfolgerinnen. Für Keller klappte es beim ersten Start am prestigeträchtigen Etappenrennen gleich mit dem Sieg. Für ihre Teamkollegin Lill war es im zehnten Anlauf der erste Sieg nach zuvor fünf 2. Plätzen. (abu/sda)
Das schweizerisch-südafrikanische Duo entschied sieben von acht Etappen der «Tour de France des Mountainbike-Sports» für sich. Nach 707 km und 15'900 m Höhendifferenz hatten die 30-jährige Keller und die vier Jahre ältere Lill einen Vorsprung von beinahe 53 Minuten auf die ersten Verfolgerinnen. Für Keller klappte es beim ersten Start am prestigeträchtigen Etappenrennen gleich mit dem Sieg. Für ihre Teamkollegin Lill war es im zehnten Anlauf der erste Sieg nach zuvor fünf 2. Plätzen. (abu/sda)