Alexis Antunes (25) verlässt Servette in Richtung Türkei. Der Mittelfeldspieler wechselt zu Göztepe, dem aktuell Vierten der Süper Lig, wie die Grenat bekannt gaben.
Antunes, der bei Servette ausgebildet wurde, hatte von den Genfern ein Angebot zur Vertragsverlängerung erhalten, zog es aber vor, sein Glück im Ausland zu versuchen. (abu/sda)
