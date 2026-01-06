Kevin Fiala und die Los Angeles Kings gewinnen in der NHL mit 4:2 gegen die Minnesota Wild. Der Ostschweizer traf für die Kings im zweiten Drittel zum zwischenzeitlichen 2:0. Für die definitive Entscheidung in der Partie sorgte aber der Schwede Adrian Kempe, der knapp eineinhalb Minuten vor dem Ende der Partie zum 4:2 traf.
Für die Kings ist es der zweite Sieg gegen die Minnesota Wild in kürzester Zeit. Am vergangenen Samstagabend Ortszeit setzte sich die Mannschaft von Fiala ebenfalls gegen Minnesota durch, allerdings erst im Penaltyschiessen. (riz/sda)
Andrei Kuzmenko hits the defender with a shimmy and sets up Kevin Fiala (15) for the tap in goal.— LA Royalty (@LARoyalty1967) January 6, 2026
Assists:
Andrei Kuzmenko (7)
Alex Turcotte (6)#GoKingsGo #MnWIld #LAKvsMIN pic.twitter.com/IcoD4Km0P9