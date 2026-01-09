Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter gewinnen in der Nacht auf Samstag Schweizer Zeit gegen die Los Angeles Kings und Kevin Fiala mit 5:1.
Am Erfolg der Jets war Niederreiter als einer der Assistgeber zur 1:0-Führung beteiligt. Für den Stürmer aus Chur endete damit eine lange Durststrecke: In seinen letzten 17 Spielen hatte Niederreiter keinen einzigen Punkt erzielt. Spielentscheidend war schliesslich aber Mark Scheifele. Der Kanadier traf im zweiten Drittel zweimal für die Jets und sorgte bereits vor dem letzten Drittel für den 5:1-Endstand. Es ist für die Jets der erste Sieg nach elf Niederlagen in Folge. (riz/sda)
