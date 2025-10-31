wechselnd bewölkt12°
Sportnews-Ticker: Golubic mit ärgerlicher Niederlage

Vieira nicht mehr Trainer von Genoa +++ Golubic mit ärgerlicher Niederlage

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.
31.10.2025, 16:2701.11.2025, 13:17
Vieira nicht mehr Trainer von Genoa
Der ehemalige französische Nationalspieler Patrick Vieira ist nicht mehr Trainer von Genoa. Das gab der Serie-A-Klub des Schweizer Torhüters Benjamin Siegrist bekannt.

Seit Beginn der Saison hat Genua nur drei Punkte aus neun Spielen geholt (drei Unentschieden plus sechs Niederlagen) und liegt am Tabellenende. Der Nachfolger von Vieira, der im November 2024 von Genoa verpflichtet wurde, steht noch nicht fest. (sda/afp)

Golubic kassiert ärgerliche Niederlage
Viktorija Golubic verpasst beim WTA-250-Turnier in Jiujiang den Final vom Sonntag. Die als Nummer 2 gesetzte Vorjahressiegerin bringt gegen die 17-jährige Österreicherin Lilli Tagger einen klaren Vorsprung nicht ins Ziel.

Beim Stand von 5:3 im dritten Umgang schlug die Schweizerin zum Matchgewinn auf – und kassierte ein Break. Im Game danach hätte sie diese Scharte auswetzen können. Doch bei Aufschlag der Österreicherin konnte Viktorija Golubic drei Matchbälle nicht nutzen.

Von diesem Rückschlag erholte sich die Schweizerin nicht mehr. Die folgenden Games verlor sie zu null. 6:1, 4:6, 7:5 lautete letztlich das Skore zugunsten der Osttirolerin. Im ersten Aufeinandertreffen mit dem Teenager aus dem Nachbarland triumphierte die Jugend, der beinahe doppelt so alten Schweizerin fehlte in der entscheidenden Phase die Routine.

Bereits nach dem ersten Satz hatte der Züricherin eine Lehrstunde gedroht. Doch die Osttirolerin hielt insbesondere beim zweiten Aufschlag das Niveau nicht. Und im Entscheidungssatz agierte die Schweizerin zunächst souverän, ehe die Partie eine zweite Wende erfuhr.

Viktorija Golubic, bei Turnierstart die Nummer 53, wird ihre Position in der Weltrangliste nicht halten, aber in den Top 70 verbleiben. Lilli Tagger, derzeit auf Position 235 rangiert, kann nun mit einem Sieg über die Russin Anna Blinkowa in die Region um Platz 140 vorstossen. (sda)

Dodgers erzwingen ein Spiel 7
Ein siebtes Spiel wird benötigt, um den Sieger der World Series im Baseball zu ermitteln. Der Titelverteidiger Los Angeles Dodgers glich in der Nacht auf Samstag in Toronto im Playoff der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) mit einem 3:1-Sieg über die Blue Jays zum Stand von 3:3 aus.

Im sechsten Spiel konnten sich die Dodgers vor allem auf ihren Pitcher Yoshinobu Yamamoto verlassen. Spiel 7, das erste seit 2019 im Final der MLB, ist für die Nacht von Samstag auf Sonntag angesetzt, ebenfalls in Kanada.

Die Blue Jays hoffen auf ihren ersten Titel seit ihren beiden aufeinanderfolgenden Meisterschaftserfolgen 1992 und 1993, während die Dodgers ihren neunten Triumph anstreben, welcher der zweite in Folge wäre. (sda/afp)

Niederhäuser am Knöchel verletzt
Die Los Angeles Clippers siegten ohne den am Knöchel verletzten Schweizer Yanic Konan Niederhäuser gegen das NBA-Schlusslicht New Orleans Pelicans 126:124.

Der junge Freiburger erhielt kein Aufgebot für das Spiel in der Nacht zum Samstag. Wann und wie schwer sich Niederhäuser am Knöchel verletzt hat, ist nicht bekannt. Der Schweizer gehört nicht zum Stammkader der Clippers. Bislang hat der 22-Jährige in drei Partien mitgespielt und dabei durchschnittlich etwas mehr als vier Minuten auf dem Parkett gestanden. (sda)

Schmid bei Niederlage der Knights nicht im Tor
Die Vegas Golden Knights mit dem Schweizer Goalie Akira Schmid auf der Ersatzbank verloren in der Nacht auf Samstag das Heimspiel gegen Colorado Avalanche 2:4.

Schmids Torhüter-Kollege Carl Lindbom konnte nicht Werbung in eigener Sache machen. Beim zweiten Einsatz der Saison betrug die Fangquote des Schweden bloss 88 Prozent. Die Golden Knights gingen im elften Spiel der Regular Season erst zum zweiten Mal ohne einen einzigen Punkt vom Eis. Lindbom ist hinter dem verletzten Kanadier Adin Hill und Akira Schmid die Nummer 3 in der Goalie-Hierarchie der Knights. (sda)

Mbappé mit dem Goldenen Schuh ausgezeichnet
Starstürmer Kylian Mbappé ist mit dem Goldenen Schuh für den besten Torjäger der vergangenen Saison in den europäischen Fussballligen ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde in der Präsidentenloge des Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid durchgeführt, wie der spanische Rekordmeister mitteilte.

Mbappé hatte in der Saison 2024/25 insgesamt 31 Tore in der spanischen Liga erzielt und damit alle anderen Profis in den europäischen Topligen übertroffen. Viktor Gyökeres, der mittlerweile bei Arsenal unter Vertrag steht, erzielte für Sporting Lissabon zwar 39 Treffer. Da die portugiesische Liga jedoch schwächer eingestuft wird und die dort erzielten Tore mit einem entsprechend tieferen Faktor multipliziert werden, blieb Gyökeres in der Wertung 3,5 Punkte hinter Mbappé nur Platz 2. (sda/dpa)
Dettwiler verlässt die Intensivstation
Fünf Tage nach seinem schrecklichen Unfall kann Noah Dettwiler die Intensivstation verlassen. In einer offiziellen Pressemitteilung wird mitgeteilt, dass der 20-Jährige in ein privates Spital in Kuala Lumpur verlegt wird. Ebenfalls erfreulich ist, dass der Töfffahrer nicht mehr im künstlichen Koma liegt und auch wieder mit seiner Familie und den Ärzten kommunizieren kann.

Die Ärzte stellten nach weiteren Röntgenaufnahmen auch einen Riss in Dettwilers Hals fest, der in den kommenden Wochen das Tragen einer Halskrause erfordert. Zudem muss er sich einer weiteren Operation am Bein unterziehen. Noch ist unklar, wann er in die Schweiz zurückkehren kann und ob die Operation in Malaysia oder nach seiner Rückführung stattfinden wird.

Beim Moto3-Rennen im malaysischen Sepang hatte sich Dettwiler am Sonntag schwer verletzt. Der Solothurner wurde während der Aufwärmrunde von Weltmeister Jose Antonio Rueda erfasst, als er am Streckenrand in langsamer Fahrt unterwegs war. Rueda übersah ihn offenbar und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf. Bis am Mittwoch schwebte Dettwiler in Lebensgefahr. (riz/sda)
«Das Team wartet auf dich»: Trotz Unfall scheint die Zukunft von Dettwiler geklärt
Kreis und Müller fallen beim SCB aus
Der SC Bern muss bis Ende Jahr ohne den Verteidiger Samuel Kreis und den Stürmer Marco Müller auskommen. Wie der kriselnde Tabellenzwölfte der National League mitteilte, fallen beide aufgrund einer Oberkörperverletzung mehrere Wochen aus.

Ebenfalls weiterhin nicht zur Verfügung stehen dem SCB verletzungsbedingt Simon Moser und Miro Aaltonen. Benjamin Baumgartner fällt mit einer Unterkörperverletzung vorerst für dieses Wochenende aus. (nih/sda)

Basel erneut Bewerber für Women's Champions League Final
Nach einem erfolglosen Versuch für das Jahr 2027 will sich der Schweizerische Fussballverband (SFV) erneut für die Austragung des Champions-League-Final der Frauen bewerben und den bedeutendsten Anlass im europäischen Klubfussball 2028 oder 2029 nach Basel holen.

Die finalen Bewerbungsunterlagen muss der SFV zusammen mit der Stadt Basel und dem FC Basel bis am 10. Juni 2026 bei der UEFA einreichen. Über die Vergabe des Finals entscheidet das Exekutivkomitee des europäischen Fussballverbands im September 2026.

Neben Basel kandidieren für 2028 bislang Lyon, Bilbao und Istanbul sowie für 2029 Lyon, Dublin und Cardiff. Der nächste Champions-League-Final der Frauen findet am vorletzten Mai-Wochenende in Oslo statt, 2027 ist Warschau an der Reihe. (nih/sda)


Vallario im Trainingscamp der New York Sirens
Neben Alina Müller könnte bald eine zweite Schweizerin in der Professional Women's Hockey League spielen: Verteidigerin Nicole Vallerio vom EV Zug wurde von den New York Sirens ins Trainingscamp eingeladen.

Die 24-jährige Tessinerin hat dort die Chance, sich für einen Platz im Kader für die in drei Wochen beginnende Saison zu empfehlen. Das Team aus New York wird sein Kader am 19. November finalisieren. Sollte Vallario den Sprung ins Team nicht schaffen, wird sie im Anschluss ans Camp zum EVZ zurückkehren.

Alina Müller hatte ihren Vertrag mit den Boston Fleet im Sommer vorzeitig um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2027/28 verlängert. (nih/sda)
Neuer Name für Luzerns Stadion
Der FC Luzern läuft ab der nächsten Saison in der «Thermoplan Arena» auf. Die Firma hat sich das Namensrecht für zehn Jahre gesichert. Seit der Eröffnung des Stadions 2011 hiess es «Swissporarena». (ram)
Wieder rein brasilianischer Final
Die Finalisten der Copa Libertadores 2025 stehen fest: Palmeiras trifft am 29. November in Lima auf Flamengo. Damit wird das Finalspiel zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren zu einer rein brasilianischen Angelegenheit. Seit 2019 haben nur noch Teams aus Brasilien das Pendant zur europäischen Champions League gewonnen.

Palmeiras aus São Paulo, der Sieger der Jahre 2020 und 2021, sicherte sich die Finalteilnahme mit einem 4:0-Heimsieg gegen Quito, nachdem das Team aus Ecuador das Halbfinal-Hinspiel 3:0 für sich entschieden hatte. Im anderen Halbfinal-Duell genügte Flamengo aus Rio de Janeiro, zuletzt triumphierend 2019 und 2022, ein einziges Tor gegen den argentinischen Vertreter Racing Avellaneda, um ins Endspiel einzuziehen. (nih/sda)


Golubic steht im Halbfinal
Viktorija Golubic setzt ihren Siegeszug am WTA-250-Turnier in Jiujiang fort. Die als Nummer 2 gesetzte Vorjahressiegerin steht nach einem 7:5, 6:2 gegen die Kasachin Julia Putinzewa im Halbfinal.
Dabei war die Schweizerin im Südosten Chinas denkbar schlecht ins Match gestartet: Sie lag zunächst 0:4 und dann 1:5 zurück. Doch Golubic drehte das Spiel und gewann 12 der letzten 14 Games, was zum dritten Sieg im vierten Duell mit der Weltnummer 75 aus Kasachstan führte.

Über ihre nächste Gegnerin weiss Golubic vermutlich noch wenig. Im Halbfinal trifft sie auf die überraschende Teenagerin Lilli Tagger. Es wird das erste Aufeinandertreffen der Zürcherin mit der erst 17-jährigen Österreicherin sein, die sich diese Woche im Ranking von Platz 235 um mindestens 65 Positionen verbessern wird. (nih/sda)



Titelverteidiger Oklahoma City zu stark für Georges Wizards
Kyshawn George muss mit den Washington Wizards im fünften Spiel dieser NBA-Saison die vierte Niederlage hinnehmen. Das Team des Wallisers unterliegt Titelverteidiger Oklahoma City Thunder 108:127.

Trotz der makellosen Bilanz nach sechs Partien läuft beim NBA-Champion nicht alles rund. Generalmanager Sam Presti gab vor dem Heimspiel bekannt, dass Guard Nikola Topic an Hodenkrebs erkrankt ist und sich einer Chemotherapie unterzieht. Zudem fehlen weiterhin Star-Forward Chet Holmgren (Rückenprobleme) und Jalen Williams (Handgelenks-OP).

Auf dem Feld liessen sich die Thunder davon nicht beirren: Zur Pause führten sie 59:49. Zwar verkürzten die Wizards im dritten Viertel zwischenzeitlich auf 81:83, doch am Ende blieb ihnen der zweite Saisonsieg verwehrt. George kam in 31 Minuten Einsatzzeit auf 12 Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists. Beim siegreichen Heimteam überzeugte Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten. (nih/sda)
Die Schweiz verliert gegen den WM-Zweiten Kroatien knapp
Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft kassiert im ersten von zwei Länderspielen gegen den WM-Zweiten Kroatien eine knappe Niederlage. Das Team von Andy Schmid verliert in Gümlingen mit 26:29. Bis zur 45. Minute war der Gastgeber trotz vieler wichtiger Absenzen auf Augenhöhe mit den Kroaten. Es stand 22:22, als die Schweizer Offensive ins Stocken geriet und zehn Minuten lang ohne Treffer blieb. Kroatien nutzte die Gelegenheit, um sich fünf Tore Vorsprung zu erspielen und die Vorentscheidung herbeizuführen.

Das zweite Duell mit den Kroaten findet am Samstag in Kriens in der Pilatus Arena vor ausverkauften Rängen statt. Die beiden Länderspiele sind der Höhepunkt des Trainingscamps in Stans in dieser Woche, das den Auftakt in die Vorbereitung für die Europameisterschaft im Januar in Dänemark, Norwegen und Schweden bildet. (riz/sda)




