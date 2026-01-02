Im Rahmen der Vierschanzentournee blüht Sandro Hauswirth richtiggehend auf. Der Gstaader landete in der Qualifikation von Innsbruck nach 122 m und belegte Platz 13.
Deschwanden zeigte eine solide Leistung und klassierte sich im Mittelfeld. Der Luzerner will sich am Sonntag Richtung Top Ten im Gesamtklassement orientieren.
Felix Trunz nutzte im Gegensatz zu Killian Peier seine Chance. Die beiden dürfen anstelle von Simon Ammann und Juri Kesseli den zweiten Teil der Tournee bestreiten und Werbung in eigener Sache betreffend Olympiaselektion machen. Trunz nahm die Qualifikationshürde als 35. locker. Peier hingegen fehlten als 51. 0,1 Punkte. Ein harter Schlag für den Waadtländer, der auf diesem Bakken 2019 WM-Dritter geworden war. (vro/sda)
Deschwanden zeigte eine solide Leistung und klassierte sich im Mittelfeld. Der Luzerner will sich am Sonntag Richtung Top Ten im Gesamtklassement orientieren.
Felix Trunz nutzte im Gegensatz zu Killian Peier seine Chance. Die beiden dürfen anstelle von Simon Ammann und Juri Kesseli den zweiten Teil der Tournee bestreiten und Werbung in eigener Sache betreffend Olympiaselektion machen. Trunz nahm die Qualifikationshürde als 35. locker. Peier hingegen fehlten als 51. 0,1 Punkte. Ein harter Schlag für den Waadtländer, der auf diesem Bakken 2019 WM-Dritter geworden war. (vro/sda)