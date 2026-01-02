Dietrennen sich per sofort von, dem Cheftrainer der ersten Mannschaft. Clubpräsident Heinz Spross begründet den Schritt mit einer strategischen Neuausrichtung im Hinblick auf die sportliche Weiterentwicklung des Teams. Dies bestätigt auch Sportchef Theo Karapetsas: «Nach sorgfältiger Analyse ist man zum Schluss gekommen, die künftige Ausrichtung auf einer neuen personellen Basis vorzunehmen.»Der bestehende Trainer- und Betreuerstab bleibt unverändert im Amt. Die Spielerinnen nehmen am 5. Januar die Vorbereitung auf die Rückrunde auf. Die Nachfolge von João Paiva ist derzeit noch offen. Aktuell ist man in Verhandlungen mit der Nachfolgelösung, mit dem Ziel, diese bis am 5. Januar zu präsentieren. Unter der Leitung von João Paiva erreichten die GC Frauen 2025 den AWSL-Vize-Meistertitel, feierten einen gelungenen Saisonstart und qualifizierten sich erstmals in der Clubgeschichte für den UEFA Women’s Europacup, der mit einem Sieg erfolgreich eröffnet wurde. (abu)