Die Houston Rockets bleiben in der NBA auf Erfolgskurs. Die Texaner bezwingen Portland mit 140:116 und feiern im elften Saisonspiel den achten Sieg. Clint Capela spielte beim Kantersieg der Rockets eine bescheidene Rolle. Der Genfer Center stand nur neun Minuten auf dem Parkett und verzeichnete zwei Punkte und vier Rebounds.
Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser kam beim Sieg der Los Angeles Clippers gegen die Dallas Mavericks (133:127) nicht zum Einsatz. (sda)
