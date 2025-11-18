klar
Sportnews-Ticker: Irak qualifiziert sich für WM-Playoffs

Irak qualifiziert sich für WM-Playoff +++ WM-Enttäuschung für Vergé-Dépré-Schwestern

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
18.11.2025, 13:1718.11.2025, 19:35
Irak darf weiter von zweiter WM-Teilnahme träumen
Der Irak darf weiter davon träumen, im kommenden Jahr zum zweiten Mal nach 1986 an einer Fussball-WM teilzunehmen. Im kommenden März bestreitet er ein interkontinentales Playoff-Turnier, in dem sechs Teams um zwei Plätze spielen.

Der Irak setzte sich auf dramatische Weise gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durch. Nach einem 1:1 im Hinspiel gewannen die Löwen von Mesopotamien zuhause in Basra 2:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Meme in der 17. (!) Minute der Nachspielzeit nach einer VAR-Intervention vom Penaltypunkt.



Ebenfalls für das Miniturnier im kommenden März in Mexiko qualifiziert sind die Demokratische Republik Kongo, Neukaledonien und Bolivien. Hinzu kommen zwei Teams aus Mittelamerika. (nih/sda)
Schweizer Goalie Fayulu hext DR Kongo in der WM-Quali weiter – Voodoo-Vorwurf vom Gegner
Grosse Ernüchterung bei den Beachvolleyballerinnen
Der Traum von der ersten Schweizer Medaille an einer Beachvolleyball-WM bei den Frauen ist ausgeträumt. Anouk und Zoé Vergé-Dépré scheiden in Adelaide in den Sechzehntelfinals aus.

Die Vergé-Dépré-Schwestern unterlagen als Gruppensieger der Vorrunde den Amerikanerinnen Julia Donlin/Lexy Denaburg in etwas weniger als einer Stunde 21:16, 16:21, 11:15. Gegen die beiden Amerikanerinnen hatte das Schweizer Duo zuvor noch nie verloren und in den ersten beiden Direktduellen auch keinen Satz abgegeben. (abu/sda)

Carlos Alcaraz nicht am Davis Cup
Carlos Alcaraz wird Spanien am Davis Cup in Bologna diese Woche fehlen. Wie der Weltranglistenerste auf «X» bekannt gibt, hat ihm sein Arzt wegen eines Ödems im rechten Oberschenkelmuskel empfohlen, nicht anzutreten.

Damit fehlt neben Jannik Sinner (ATP 2) und Lorenzo Musetti (ATP 8), letzterer hatte wegen körperlicher Müdigkeit und familiären Gründen abgesagt, ein dritter prominenter Spieler. «Ich habe immer gesagt, dass es das Grösste ist, für Spanien zu spielen», so Alcaraz zu seinem Rückzug. Er habe sich sehr darauf gefreut, um den Davis Cup mitkämpfen zu können. Erst am Sonntag spielte Alcaraz noch im Final der ATP-Finals, in dem er Jannik Sinner in zwei Sätzen mit 7:6 (7:4), 7:5 unterlag. Nun wird Spanien am 20. November ohne seinen besten Spieler gegen Tschechien im Viertelfinal antreten müssen. (riz/sda)
K.o.-Phase startet mit zwei Schweizer Niederlagen
An den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Adelaide sind zwei der drei Schweizer Männer-Teams gleich zum Auftakt der K.o.-Phase ausgeschieden. Zuerst erwischte es im Playoff Adrian Heidrich und Jonathan Jordan. Sie führten gegen die Österreicher Timo Hammarberg und Tim Berger in beiden Sätzen klar (4:0 im ersten und 9:5 im zweiten Satz), verloren aber mit 15:21 und 17:21.

In den Sechzehntelfinals blieben anschliessend auch Yves Haussener und Julian Friedli hängen. Sie unterlagen den Franzosen Rémi Bassereau/Calvin Aye 11:21, 21:18, 9:15. (abu/sda)
Niederhäuser bei Niederlage der Clippers nicht eingesetzt
Die Los Angeles Clippers verlieren in der NBA gegen die Philadelphia 76ers mit 108:110. Für das Team von Yanic Konan Niederhäuser ist es die zehnte Niederlage in dieser Saison.

Dabei lagen die Clippers am Montagabend Ortszeit bis zum letzten Viertel noch souverän mit zehn Punkten in Führung. Ein Lauf der 76ers zum Ende der Partie besiegelte die Niederlage der Clippers schliesslich doch noch. Der Freiburger Rookie Niederhäuser stand für die Partie zwar im Kader, kam aber zum sechsten Mal in Folge nicht zum Einsatz. (sda)
Fiala und die Kings verlieren
Kevin Fiala verliert mit den Los Angeles Kings auswärts gegen die Washington Capitals mit 1:2. Beim 1:2-Anschlusstreffer von Anze Kopitar war der Ostschweizer zwar als einer der Assistgeber beteiligt, doch es blieb das einzige Goal der Partie für die Kings.

Zuvor hatten Matt Roy und Alex Ovechkin für die Capitals getroffen, letzterer zum 903. Mal. Es folgte ein torloses letztes Drittel, ehe die seit vier Spielen andauernde Siegesserie der Kings beendet war. Dies auch, weil Charlie Lindgren, der Goalie der Capitals, 30 Schüsse parierte. (abu/sda)
Grosse Feier für Erling Haaland und Co.
Die norwegische Nationalmannschaft ist nach der ersten WM-Qualifikation seit 1998 mit einer grossen Feier in ihrer Heimat empfangen worden.

Im norwegischen Fernsehen war zu sehen, wie Tausende Fans Goalgetter Erling Haaland und seinen Teamkollegen zujubelten, als sie am Montagabend auf den Balkon des Osloer Rathauses traten. Unter anderem Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Store beglückwünschte die Nationalmannschaft dort zu ihrer Leistung.

Der Sender NRK berichtete unter Berufung auf Polizeiangaben von 45'000 Fans auf dem Rathausplatz. Laut NRK wollten die Spieler die Feier anschliessend in einem Osloer Nachtclub fortsetzen. (abu/sda/dpa)

50,000 people celebrating Norway National Team heroes at Rådhusplassen in Oslo after Norway qualifying for the World Cup for the first time in 28 years
byu/Tunaagoatbeast insoccer
Vergé-Déprés als Gruppensiegerinnen in die K.o.-Phase
Anouk und Zoé Vergé-Dépré ziehen an der WM in Adelaide als Gruppensiegerinnen in die Sechzehntelfinals ein. Die Bernerinnen gewinnen auch das dritte Spiel.

Die Vergé-Déprés setzten sich in einem Schwestern-Duell gegen Dorina und Ronja Klinger 21:17, 22:20 durch. Die Österreicherinnen hatten ihre ersten zwei Partien ebenfalls für sich entschieden und waren ihrerseits schon vorzeitig für die erste K.o.-Runde qualifiziert. (abu/sda)


Limitierte Rundenzahl für die Reifen in Katar
Die Organisatoren sorgen mit Blick auf das übernächste Grand-Prix-Wochenende in der Formel 1 für zusätzliche Sicherheit. Bei der Veranstaltung in Katar müssen die Fahrer nach maximal 25 Runden einen Reifenwechsel vornehmen lassen.

Den Entscheid haben gemäss einer Mitteilung die Verantwortlichen von Reifen-Lieferant Pirelli, der Formel-1-WM und des Internationalen Automobilverbandes FIA gemeinsam gefällt. «Die Massnahme ist nach einer Analyse der im letzten Jahr verwendeten Reifen als notwendig erachtet worden», heisst es von Seiten von Pirelli. «Damals hatten mehrere Reifen, insbesondere jener vorne links, den maximalen Verschleissgrad erreicht.»

Die Strecke in Lusail beansprucht die Reifen sehr stark, bedingt nicht nur durch die Beschaffenheit des Belages, sondern auch wegen der gewöhnlich hohen Temperaturen. Vor zwei Jahren war die Einsatzzeit der Reifen sogar auf 18 Runden begrenzt gewesen, was zu mindestens drei Boxenstopps während des Rennens geführt hatte, bei dem 57 Runden gefahren werden müssen. In diesem Jahr werden die Fahrer mindestens zweimal die Reifen wechseln müssen, was auch die taktischen Möglichkeiten im Rennen erhöht. (abu/sda)
Marcel Hugs zwölfter Marathon-Sieg in Oita
Marcel Hug gewinnt erneut auch den Marathon in Oita in Japan und hält damit seine makellose Saisonbilanz aufrecht. Bei den Frauen siegt Manuela Schär.

Hug war bei seinem neuesten Erfolg, dem achten bei acht Teilnahmen in Wettkämpfen über die 42,195 Kilometer in diesem Jahr, nahe am eigenen Weltrekord. Die Bestmarke verfehlte er um lediglich vier Sekunden. Im Ziel traf er mit rund vier Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Chinesen Luo Xingchuan ein.

Manuela Schär dominierte zum fünften Mal. Die Luzernerin distanzierte ihre ersten Verfolgerinnen, Landsfrau Patricia Eachus und die Japanerin Nakamine Tsubasa, um mehr als sechs Minuten. Die letztjährige Gewinnerin Catherine Debrunner verzichtete auf den Start. (abu/sda)
Duo Wawrinka/Bencic am United Cup
Stan Wawrinka und Belinda Bencic vertreten die Schweiz beim United Cup Anfang Januar in Australien. Das Duo bekommt es in seiner Gruppe mit Italien und Frankreich zu tun.

Der Wettkampf für gemischte Teams findet vom Freitag, 2. Januar, bis Sonntag, 11. Januar statt. Wawrinka (ATP 156) und Bencic (WTA 11) bestreiten ihre Gruppen-Partien in Perth. Zweiter Austragungsort ist Sydney. Italien tritt mit dem aufstrebenden Flavio Cobolli (ATP 22) und Jasmine Paolini (WTA 8) an. Frankreichs Equipe bilden Arthur Rinderknech (ATP 29) und Loïs Boisson (WTA 36) (abu/sda)


