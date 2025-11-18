klar
U17-WM: Schweiz schlägt Irland und steht im Viertelfinal

Switzerland&#039;s Adrien Llukes, left, celebrates with Switzerland&#039;s Ethan Bruchez, right, the 1 - 0 goal during the FIFA Under-17 World Cup, round of 16 soccer match between Switzerland and Rep ...
Adrien Llukes (l.) brachte die Nati mit seinem Führungstor auf Viertelfinalkurs.Bild: keystone

Die Schweizer U17 steht im WM-Viertelfinal – dort wartet ein echter Brocken

Die Schweiz übersteht an der U17-WM in Katar auch das zweite K.o.-Spiel. Das Team von Trainer Luigi Pisino bezwingt Irland 3:1 und trifft im Viertelfinal auf Portugal.
18.11.2025, 17:3918.11.2025, 18:13

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in welcher Grosschancen Mangelware blieben und die Schweiz nur zwei harmlose Schüsse auf Irlands Tor brachte, übernahm die Nati das Geschehen und ging in der 57. Minute durch Adrien Llukes vom FC Sion in Führung. Der Stürmer des FC Sion profitierte davon, dass Ryan Butler seinen Schuss unhaltbar ablenkte. Den Assist verbuchte FCZ-Mittelfeldspieler Jill Stiel. Für den Neffen des Ex-Internationalen Jörg Stiel war es bereits der fünfte Skorerpunkt (zwei Tore) bei diesem Turnier. Zwölf Minuten später erhöhte der nach der Pause eingewechselte Luzern-Junior Sandro Wyss mit einem satten Schuss von ausserhalb des Strafraums.

Sandro Wyss trifft sehenswert für die Schweiz.Video: SRF

Danach wurde Irland aber gefährlicher. Die Schweiz kam durch einen schön vorgetragenen Konter noch einmal zu einer tollen Chance, doch klärte ein Verteidiger vor der Linie. Knapp zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit nutzte Vincent Leonard dann eine unübersichtliche Situation vor dem Schweizer Tor zum Anschlusstreffer.

Der irische Treffer brachte das Team von Trainer Luigi Pisino aber nicht aus der Ruhe. Nach einem weiteren schnellen Gegenstoss landete der Ball zwar nur am Pfosten, in der 87. Minute sorgte Mladen Mijajlovic vom SC Freiburg mit einem abgefälschten Schuss dann aber doch für die Entscheidung. Die Schweizer verzeichneten nicht weniger als 26 Abschlüsse, davon neun auf das Tor. Hinten agierten sie allerdings nicht immer stilsicher.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Im Viertelfinal trifft die Nati am Freitag auf Portugal, das sich ebenfalls am Dienstag 5:0 gegen Mexiko durchgesetzt hat. Mexiko war einer der Schweizer Gruppengegner, die Nati siegte 3:1. Die Portugiesen dürfen auf eine Menge Junioren aus den angesehenen Talentschmieden von Benfica und dem FC Porto zählen. In Anisio Cabral (6 Tore) haben sie zudem den aktuell besten Torschützen des Turniers in ihren Reihen. Es wird wohl der bisher schwerste Gegner für die Schweiz an dieser Weltmeisterschaft werden. (nih/sda)

Letzte Ausfahrt Pristina – auf zum gemeinsamen Fest
