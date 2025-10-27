sichert sich überlegen die Pole-Position für den. Von den drei WM-Titelkandidaten verschafft sich der Engländer die klar beste Ausgangslage.Norris war im Autodromo Hermanos Rodriguez, das auf knapp 2300 Meter über Meer liegt, mit seiner Bestzeit mehr als zweieinhalb Zehntel schneller als sein erster Verfolger,. Hinter dem Vorjahressieger aus Monaco bilden dessen Teamkollegedie zweite Startreihe.Weltmeistermuss sich im fünftletzten Grand Prix der Saison mit Startplatz 5 begnügen, liegt damit aber noch vor, der von Position 7 ins Rennen geht. Der Australier im anderen McLaren profitiert von einer Rückversetzung von Carlos Sainz im Williams.Im WM-Dreikampf sind die Abstände zuletzt deutlich geschrumpft: Spitzenreiter Piastri führt nur noch 14 Punkte vor Norris, Verstappen liegt nach seiner jüngsten Erfolgsserie noch 40 Zähler zurück.Das interne Duell der Fahrer des Teamsentschied zum dritten Mal in Folgefür sich. Der Deutsche, der am vergangenen Sonntag in Austin als Achter erstmals seit seinem sensationellen Podestplatz im Juli in Silverstone wieder WM-Punkte holte, startet von Position 13. Sein brasilianischer Teamkollegenimmt Startplatz 16 ein. (sda/con)