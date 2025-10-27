Nach der Niederlage am Sonntag gegen Lazio Rom wurde Igor Tudor bei Juventus Turin entlassen. Dies teilt Transferexperte Fabrizio Romano mit. Kurze Zeit später bestätigt der Verein die Entlassung. Vorübergehend wird Massino Mbramilla an der Seitenlinie stehen.
Aktuell ist die «Alte Dame» in der Serie A nur auf dem achten Platz und auch in der Champions League läuft es bisher nicht nach Wunsch. Von den letzten acht Pflichtspielen konnte Juventus keines gewinnen. Seit März 2025 war Tudor bei den Italienern unter Vertrag (riz)
