Sportnews-Ticker: Juventus entlässt Trainer Tudor

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.
27.10.2025, 12:4927.10.2025, 12:49
Juventus entlässt Igor Tudor
Nach der Niederlage am Sonntag gegen Lazio Rom wurde Igor Tudor bei Juventus Turin entlassen. Dies teilt Transferexperte Fabrizio Romano mit. Kurze Zeit später bestätigt der Verein die Entlassung. Vorübergehend wird Massino Mbramilla an der Seitenlinie stehen.

Aktuell ist die «Alte Dame» in der Serie A nur auf dem achten Platz und auch in der Champions League läuft es bisher nicht nach Wunsch. Von den letzten acht Pflichtspielen konnte Juventus keines gewinnen. Seit März 2025 war Tudor bei den Italienern unter Vertrag (riz)


Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards
Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards gegen die Charlotte Hornets mit 113:139. Nachdem George am Freitag noch mit 34 Punkten glänzte und eine wichtige Rolle beim Sieg gegen Dallas trug, gelangen ihm in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit sechs Punkte. Er spielte während insgesamt rund 25 Minuten.

Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser im Kader feierten derweil einen Sieg gegen die Portland Trail Blazers. Beim 114:107-Erfolg kam der Freiburger nicht zum Einsatz. (riz/sda)
München will die Sommerspiele
Die Stimmbürger Münchens haben mit einer Rekordbeteiligung und einer Zweidrittel-Mehrheit eine Olympia-Kandidatur für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 gutgeheissen. Aber es gibt Mitbewerber in Deutschland.

305'201 Stimmberechtigte und damit 66,4 Prozent votierten laut vorläufigem Endergebnis mit Ja, wie aus den Angaben der Kreisverwaltung zu entnehmen ist. 154'207 Teilnehmer stimmten gegen eine Olympia-Bewerbung. München will sich - ebenso wie Berlin, Hamburg und die Region Rhein-Ruhr - für die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. Die Stadt, der Freistaat sowie etliche Athletinnen und Athleten erhoffen sich dadurch einen grossen Schub für den Sportstandort Bayern und Deutschland. (riz/sda/dpa)
Teenager Fonseca triumphiert an den Swiss Indoors
Der brasilianische Teenager João Fonseca triumphiert an den Swiss Indoors in Basel und feiert den grössten Erfolg seiner noch jungen Karriere. Im Final bezwingt er den Spanier Alejandro Davidovich Fokina 6:3, 6:4.

Die Swiss Indoors haben einen jungen, aber würdigen Sieger, von dem man in der Zukunft grosse Dinge erwarten kann. In seinem zweiten Final auf der ATP Tour liess der 19-jährige Fonseca (ATP 46) dem sieben Jahre älteren Davidovich Fokina (ATP 18) in 1:25 Stunden keine Chance. (nih/sda)
Doppelerfolg für Schweizer Dartspieler Bellmont: WM und Tourcard
Stefan Bellmont hat sich über die Challenge Tour zum zweiten Mal in Folge für die Darts-Weltmeisterschaft qualifiziert – und auch erstmals eine Tourcard erreicht. Nachdem er das vorletzte Turnier der Challenge Tour gewonnen hat, ist er nicht mehr von der Spitze der Rangliste zu verdrängen. Damit wird er nicht nur erneut im legendären Alexandra Palace in London spielen dürfen, sondern für zwei Jahre auch regelmässig an PDC-Turnieren teilnehmen können. Damit erreichte er die beiden grossen Ziele, die er sich für dieses Jahr gesteckt hatte. (nih/sda)
Darts-Karriere als Risiko – so schwierig ist es, sich in der Weltspitze zu etablieren
Almgren bricht Europarekord von Wanders
Julien Wanders ist nicht mehr der schnellste europäische Läufer in der Geschichte des Halbmarathons. Der Schwede Andreas Almgren brach am Sonntag den Kontinentalrekord, der seit 2019 vom Genfer gehalten wurde, indem er den Halbmarathon in Valencia in 58:41 Minuten absolvierte.

Almgren war der erste Europäer unter 59 Minuten über die Distanz von 21,0975 km und verbesserte die Marke, die Wanders im Februar 2019 in Ras El-Khaimah in den Arabischen Emiraten aufgestellt hatte, um 32 Sekunden. (nih/sda/afp)
Alex Marquez triumphiert in Sepang
In Abwesenheit seines Bruders und Weltmeisters Marc Marquez feierte Alex Marquez in Sepang seinen dritten Saisonsieg in der MotoGP-WM.

Der Ducati-Pilot gewann mit 2,676 Sekunden Vorsprung auf KTM-Mann Pedro Acosta, der es zum vierten Mal in dieser Saison aufs Podest schaffte. Dritter in Malaysia wurde sein spanischer Landsmann Joan Mir.

Der Sprint-Sieger Francesco Bagnaia, der aus der Pole-Position gestartet war, schied drei Runden vor Schluss auf Platz 3 liegend wegen eines Reifenschadens aus. (nih/sda/apa)
Schweizer Frauen-Duo fährt im Madison auf Platz 8
Die Schweizer Frauen hinterliessen an den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Santiago de Chile im olympischen Madison einen guten Eindruck. In einem hektischen Rennen mit mehreren Stürzen reihten sich Lorena Leu und Aline Seitz unter 18 Nationen im 8. Rang ein. Die 28-jährige Olympiateilnehmerin Aline Seitz und die um sieben Jahre jüngere Urnerin Lorena Leu standen erstmals an einem Grossanlass gemeinsam im Einsatz. (nih/sda)


Alayah Pilgrim reist verletzt ab
Alayah Pilgrim verpasst das zweite Länderspiel des aktuellen Zusammenzugs gegen Schottland, das kommenden Dienstag in Dunfermline ausgetragen wird. Die Stürmerin der AS Roma habe wegen Problemen mit dem Fuss das Nationalteam am Samstag verlassen, teilte der Schweizerische Fussballverband mit. Für Alayah Pilgrim wird niemand nachnominiert. (nih/sda)
Norris dominiert Qualifying, Verstappen und Piastri müssen aufholen
Lando Norris im McLaren sichert sich überlegen die Pole-Position für den Grand Prix von Mexiko. Von den drei WM-Titelkandidaten verschafft sich der Engländer die klar beste Ausgangslage.

Norris war im Autodromo Hermanos Rodriguez, das auf knapp 2300 Meter über Meer liegt, mit seiner Bestzeit mehr als zweieinhalb Zehntel schneller als sein erster Verfolger, Charles Leclerc im Ferrari. Hinter dem Vorjahressieger aus Monaco bilden dessen Teamkollege Lewis Hamilton und George Russell im Mercedes die zweite Startreihe.

Weltmeister Max Verstappen im Red Bull muss sich im fünftletzten Grand Prix der Saison mit Startplatz 5 begnügen, liegt damit aber noch vor WM-Leader Oscar Piastri, der von Position 7 ins Rennen geht. Der Australier im anderen McLaren profitiert von einer Rückversetzung von Carlos Sainz im Williams.

Im WM-Dreikampf sind die Abstände zuletzt deutlich geschrumpft: Spitzenreiter Piastri führt nur noch 14 Punkte vor Norris, Verstappen liegt nach seiner jüngsten Erfolgsserie noch 40 Zähler zurück.

Das interne Duell der Fahrer des Teams Sauber entschied zum dritten Mal in Folge Nico Hülkenberg für sich. Der Deutsche, der am vergangenen Sonntag in Austin als Achter erstmals seit seinem sensationellen Podestplatz im Juli in Silverstone wieder WM-Punkte holte, startet von Position 13. Sein brasilianischer Teamkollege Gabriel Bortoleto nimmt Startplatz 16 ein. (sda/con)

Sandro Schmid hält Gottéron die Treue
Fribourg-Gottéron bindet einen seiner Leistungsträger langfristig: Der Schweizer Nationalstürmer Sandro Schmid hat seinen auslaufenden Vertrag um weitere vier Jahre bis zum Ende der Saison 2029/30 verlängert.

Mit 4 Toren und 12 Assists in den ersten 18 Spielen ist Schmid in der laufenden Meisterschaft der zweitbeste Skorer in den Reihen der Freiburger. Das 25-jährige Eigengewächs, im Frühling Teil des Schweizer WM-Silbermedaillenteams, war auf dem Transfermarkt begehrt. (nih/sda)
Roman Josi muss pausieren
Die Nashville Predators müssen vorderhand auf die Dienste ihres Captains Roman Josi verzichten. Der Berner Verteidiger fällt aufgrund einer Oberkörperverletzung auf unbestimmte Zeit aus. Wie die Predators mitteilen, werde «von Woche zu Woche» über dessen Einsatzfähigkeit entschieden.

Die Verletzung zog sich Josi am Donnerstag beim 2:1-Heimsieg gegen die Vancouver Canucks zu. Sie soll nicht im Zusammenhang mit dem im Februar diagnostizierten POTS-Syndrom stehen, aufgrund dessen der 35-Jährige den Rest der letzten Saison verpasst hatte. (nih/sda)
Teenager Fonseca erster Finalist an den Swiss Indoors
Im Final der Swiss Indoors in Basel treffen am Sonntag der brasilianische Teenager João Fonseca und der als Nummer 8 gesetzte Spanier Alejandro Davidovich Fokina aufeinander.

Fonseca (ATP 46) setzte sich in einem hochklassigen Halbfinal 7:6 (7:4), 7:5 gegen den vier Positionen besser klassierten Spanier Jaume Munar durch. Spanien darf am Sonntag ab 15 Uhr dennoch auf den Gewinn des Turniers hoffen. Die Weltnummer 18 Davidovich Fokina profitierte gegen den Franzosen Ugo Humbert (ATP 24) von dessen Aufgabe beim Stand von 7:6 (7:4), 3:1 für den Spanier.

Der 19-jährige Fonseca steht in Basel erstmals im Final eines Turniers der 500er-Kategorie. Er ist der dritte Teenager im Final der Swiss Indoors, nach seinem Idol Roger Federer 2000 (Niederlage gegen Thomas Enqvist) und Holger Rune 2022 (Niederlage gegen Félix Auger-Aliassime). (nih/sda)
