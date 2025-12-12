zeigt sich zu Beginn der Weltcupsaison in hervorragender Form. Imlief die 25-jährige Schwyzerin imzum zweitbesten Resultat ihrer Karriere. Baserga schoss fehlerfrei und schnell und war auch in der Loipe konkurrenzfähig. Am Ende verlor sie auf den 7,5 km 32 Sekunden auf die. Das Podest verpasste sie nur um gut 16 Sekunden.Erst einmal, im vergangenen Winter als 3. im Einzelwettkampf von Ruhpolding, war Baserga im Weltcup besser. Von den weiteren Schweizerinnen klassierte sich einzig Lea Meier als 26. mit einem Schiessfehler in den Top 30. (riz/sda)