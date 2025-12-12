Der Vertrag von Captain Loris Benito (33) mit den Berner Young Boys hat sich automatisch um eine Saison verlängert, weil Benito eine vertraglich vereinbarte Anzahl Spiele erreichte.
Benito spielte von 2015 bis 2019 und wieder seit 2022 für die Young Boys. In dieser Zeit bestritt der Innenverteidiger schon 203 Pflichtspiele und erzielte fünf Tore. Viermal wurde er mit YB Meister und einmal (2023) Cupsieger. (riz/sda)
