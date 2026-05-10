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Sportnews-Ticker: Magnier sprintet zum zweiten Giro-Sieg

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Magnier sprintet zum zweiten Giro-Sieg +++ Jorge Martin gewinnt in Le Mans

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
10.05.2026, 14:5210.05.2026, 16:52
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Magnier siegt erneut im Sprint
Paul Magnier gewinnt bereits seine zweite Etappe am diesjährigen Giro d'Italia. Der Franzose setzt sich im dritten Teilstück in Bulgarien wie schon zum Auftakt im Sprint des Feldes durch. Guillermo Silva bleibt im Leadertrikot. Magnier hatte nach 175 Kilometern in der bulgarischen Hauptstadt Sofia die besten Beine und siegte knapp vor dem Italiener Jonathan Milan und dem Niederländer Dylan Groenewegen. Bester Schweizer war Robin Froidevaux im 12. Rang. Auch Jan (31.) und Fabio Christen (33.) kamen mit dem Feld ins Ziel.

Im Gesamtklassement gab es an der Spitze keine Verschiebungen. Der Uruguayer Guillermo Silva führt weiterhin mit vier Sekunden Vorsprung auf den Deutschen Florian Stark vom Schweizer Team Tudor und dem Kolumbianer Egan Bernal. Jan Christen belegt mit zehn Sekunden Rückstand den 6. Platz. (riz/sda)


Jorge Martin doppelt in Le Mans nach
Jorge Martin gewinnt in Le Mans nach dem Sprint auch das Hauptrennen. Damit beendet der Weltmeister von 2024 eine persönliche Durststrecke von 588 Tagen ohne GP-Sieg. Martin überholte drei Runden vor Schluss den WM-Leader Marco Bezzecchi und hielt seinen italienischen Teamkollegen aus dem Aprilia-Werksteam danach in Schach.

Der aus der Pole-Position gestartete Francesco Bagnaia verzeichnete in der 16. von 27 Runden einen Sturz und ging leer aus. Gar nicht erst am Start stand nach seinem am Samstag im Sprint erlittenen Fussbruch Weltmeister Marc Marquez. Der Spanier wird nach einer Operation auch sein Heimrennen am kommenden Sonntag in Montmeló verpassen. (riz/sda)


Schlumpf mit gelungenem Marathon-Comeback
Fabienne Schlumpf wusste bei ihrem ersten Marathon seit November 2024 zu überzeugen. Die Zürcherin lief in Genf in 2:31:15 Stunden hinter der kenianischen Siegerin Patience Kimutai (2:30:45) als Zweite ins Ziel. Ihren nächsten Marathon will die Schweizer Rekordhalterin (2:24:30) an der EM im August in Birmingham laufen.

Bei ihrem letzten Marathon hatte Schlumpf vor rund eineinhalb Jahren in New York in einem internationalen Topfeld den starken 5. Rang erreicht. (riz/sda)
Masarova kassiert «Brille»
Mit Rebeka Masarova scheidet am WTA-1000-Turnier in Rom auch die letzte von ursprünglich vier Schweizerinnen aus. Die 26-jährige Baslerin wird in der 3. Runde von Jessica Pegula deklassiert. Masarova, die sich beim Sandplatzturnier in Italiens Hauptstadt als Nummer 160 der Weltrangliste über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, war im Duell mit der Weltnummer 5 aus den USA absolut chancenlos und gewann kein einziges Game. Nach genau einer Stunde stand die 0:6, 0:6-Niederlage - eine sogenannte «Brille» - fest.

Damit war Masarova zwei Tage nach ihrem überraschenden Dreisatzsieg gegen die als Nummer 25 gesetzte Kanadierin Leylah Fernandez meilenweit von einem weiteren Exploit entfernt. Im ersten Satz gewann sie gegen Pegula lediglich sieben Punkte. Im zweiten nahm ihre Gegenwehr etwas zu, und sie konnte immerhin fünf von acht Breakbällen abwehren. (riz/sda)


Gold für Schweizer Schützinnen
Die Schwestern Emely und Vivien Jäggi haben zusammen mit Olympiasiegerin Chiara Leone an der EM im kroatischen Osijek im Liegendwettkampf mit dem Gewehr über 50 m die Goldmedaille gewonnen. Die drei Frauen, die in der Einzelwertung den Sprung auf das Podest verpasst haben, setzten sich im nicht-olympischen Format vor den Teams aus Österreich und Deutschland durch.

Bei den Männern verpassten Jan Lochbihler, Fabio Wyrsch und Christoph Dürr eine Medaille als Vierte nur knapp. (riz/sda)
Adam Yates muss Giro aufgeben
Ein heftiger Massensturz hat am Samstag beim Giro d’Italia zahlreiche Fahrer zur Aufgabe gezwungen. Besonders hart traf es dabei das Team UAE Emirates mit dem Schweizer Jan Christen. Nach Marc Soler und Jay Vine musste am Sonntag auch Captain Adam Yates die dreiwöchige Rundfahrt vorzeitig aufgeben. Der Brite, der als Mitfavorit auf den Gesamtsieg galt, konnte zur 3. Etappe nicht mehr antreten.

Laut Teamangaben erlitt der Zwillingsbruder des Vorjahressiegers Simon Yates schwere Schürfwunden, eine Schnittverletzung am linken Ohr und eine Gehirnerschütterung. Diese Verletzungen machten eine Fortsetzung des Rennens unmöglich. (riz/sda)






Messi mit dem nächsten Rekord

Lionel Messi hat in der nordamerikanischen Major League Soccer einen weiteren Meilenstein erreicht. Der argentinische Weltmeister glänzte beim 4:2-Sieg von Inter Miami in Toronto mit einem Tor und zwei Vorlagen. Damit war Messi in seinen ersten 64 Spielen in der MLS an 100 Treffern direkt beteiligt; keinem anderen Fussballer gelang das in so wenigen Spielen. Der Italiener Sebastian Giovinco hielt mit 95 Partien die bisherige Bestmarke.

Messis Glanzauftritt löste auf den Zuschauerrängen grosse Begeisterung aus. Kurz vor Ende der Partie versuchten mehrere Fans, auf das Spielfeld zu gelangen, um Selfies mit dem mehrmaligen Weltfussballer zu machen. Ordnungskräfte mussten einschreiten. (sda/con)

Daniel Dubois ist erneut Schwergewichtsweltmeister
Im Duell der britischen Knockout-Experten kehrte Daniel Dubois eindrucksvoll auf die grosse Boxbühne zurück und gewann erneut den WM-Titel im Schwergewicht. Der 28-Jährige setzte sich in einem spektakulären Schlagabtausch gegen Titelträger Fabio Wardley durch. Er besiegte den drei Jahre älteren Kontrahenten im Kampf um den WBO-Gürtel nach elf von zwölf Runden verdient durch technischen K.o.

Für Dubois war es der 23. Sieg im 26. Profikampf, drei Niederlagen stehen in seiner Bilanz. 22 seiner Erfolge feierte er durch Knockout. Wardley hingegen kassierte in seinem ersten WM-Kampf zugleich seine erste Niederlage als Profi. Der Brite hatte sich im Oktober mit einem Überraschungssieg gegen den Neuseeländer Joseph Parker den Interimstitel der WBO gesichert. Nachdem der ukrainische Star Oleksandr Usyk seinen WBO-Gürtel niedergelegt hatte, wurde Wardley kurze Zeit später zum Weltmeister des Verbandes erklärt.

Usyk hält weiterhin die anderen drei namhaften WM-Titel. Im vergangenen Sommer hatte er Dubois eine K.o.-Niederlage zugefügt. Der Brite verlor damals zum zweiten Mal gegen Usyk, büsste seinen IBF-Gürtel ein und bestritt seither keinen weiteren Kampf mehr. (sda/dpa/con)


Carolina Hurricanes erster Halbfinalist
Die Carolina Hurricanes haben in den NHL-Playoffs als erstes Team die Halbfinals erreicht. Sie eliminierten die Philadelphia Flyers in der Viertelfinalserie mit 4:0 Siegen und wahrten damit ihre weisse Weste.

Die Franchise aus North Carolina ist erst das fünfte Team in der Geschichte der NHL, das seine ersten acht Playoff-Spiele gewann. Doch der achte Erfolg hing am Samstag am seidenen Faden. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung. Jackson Blake erzielte das siegbringende Tor zum 3:2.

In der Western Conference sind die Colorado Avalanche hingegen nicht mehr ungeschlagen. Das Team aus Denver, das nach einem «Sweep» gegen die Los Angeles Kings in der ersten Runde und zwei Siegen zu Beginn gegen Minnesota in der Viertelfinalserie mit 2:0 geführt hatte, verlor Spiel 3 am Samstag auswärts bei den Wild deutlich mit 1:5. Besonders Kirill Kaprissow glänzte für Minnesota mit einem Tor und zwei Assists. (sda/con)

Bencic verliert gegen Anna Kalinskaja
Die Sandsaison will bei Belinda Bencic noch nicht richtig Fahrt aufnehmen. In Rom fehlte der Weltranglisten-Zwölften gegen die zwölf Ränge hinter ihr klassierte Anna Kalinskaja die nötige Sicherheit und Konstanz. Zum Ende des etwas wilden ersten Satzes holte sie in den letzten zwei Games nur drei Punkte.

Im zweiten Satz sah es nur kurz nach einem Aufleben von Bencic aus. Mit der raschen 2:0-Führung im Rücken misslangen ihr zu viele einfache Bälle. Sie verlor sechs der nächsten sieben Games und den Match nach 90 Minuten Spieldauer mit 4:6, 3:6. (riz/sda)


Viktorija Golubic scheitert in Rom an Andrejewa
Viktorija Golubic scheidet beim WTA-1000-Turnier in Rom in der 3. Runde aus. Die Zürcherin scheitert in drei Sätzen mit 1:6, 6:4, 0:6 an der russischen Weltranglisten-Siebten Mirra Andrejewa. Das Foro Italico hatte Golubic bislang kein Glück gebracht. Erst in diesem Jahr, nachdem sie kurzfristig ins Hauptfeld gerutscht war, feierte die 33-jährige Zürcherin auf der Römer Anlage ihre ersten Siege, gegen die Italienerin Federica Urgesi und die Australierin Maya Joint.

Mirra Andrejewa war am Samstag eine Gegnerin von einem anderen Kaliber. Anfang Monat scheiterte die von Conchita Martinez trainierte 19-Jährige in Madrid erst im Final. Viktorija Golubic hielt aber auch gegen die Top-10-Spielerin zumindest im zweiten Satz gut dagegen. Im Entscheidungssatz war Golubic chancenlos. (riz/sda)
Lobalu gewinnt zum dritten Mal den GP Bern
Dominic Lobalu gewinnt zum dritten Mal nach 2023 und 2024 den GP Bern. Der für die Schweiz startende gebürtige Südsudanese setzte sich über 10 Meilen in 46:58 Minuten vor dem Kenianer Geoffrey Kamworor und dem Berner Dominik Rolli durch. Der mehrfache OL-Weltmeister Matthias Kyburz absolvierte die gut 16 Kilometer in 50:58 Minuten und belegte den 8. Platz.

Bei den Frauen ging der Sieg in 55:50 an die Walliserin Oria Liaci. Die Läuferin aus Martigny war 1:45 Minuten schneller als die zweitplatzierte Kenianerin Rebecca Chepkwemoi. Dritte wurde Céline Aebi vom LV Langenthal. (riz/sda)
Bronze für Emely Jäggi und Christoph Dürr
Der 30-jährige Christoph Dürr und die 17-jährige Emely Jäggi gewinnen gemeinsam im Mixed-Team-Wettkampf Gewehr 50 m Dreistellung für die Schweiz EM-Bronze. Im kroatischen Osijek setzten sie sich im Duell um Bronze gegen Anna Nagybanyai-Nagy und Istvan Peni aus Ungarn souverän. Das zweite Schweizer Duo Vivien Jäggi/Jan Lochbihler belegte den 11. Platz. (riz/sda)


Jan Christen mischt beim uruguayischen Überraschungssieg vorne mit
Der Uruguayer Guillermo Silva feiert in der 2. Etappe des Giro d'Italia in Bulgarien einen Überraschungssieg. Der 24-Jährige vom Astana-Team übernimmt nach seinem Erfolg im Sprint in Veliko Tarnovo auch das Leadertrikot. Als erster Uruguayer überhaupt nimmt der 24-Jährige Guillermo Silva am Giro teil und kommt gleich in der 2. Etappe zum wichtigsten Sieg seiner Karriere. Der bisherige Gesamtleader und Gewinner der 1. Etappe, Paul Magnier, konnte im letzten Anstieg des Tages nicht mithalten und verlor über zwei Minuten auf die Besten.

Ganz anders der Schweizer Jan Christen, der sich zusammen mit Topfavorit Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari und Lennert van Eetvelt bis 300 Meter vor dem Ziel an der Spitze befand, aber schliesslich noch vom heranbrausenden Feld abgefangen wurde.



Stefanos Tsitsipas erhält eine Wildcard für das Geneva Open
Der Grieche Stefanos Tsitsipas nimmt erstmals am Geneva Open teil. Der 27-Jährige, der im ATP-Ranking nur noch die Nummer 75 ist, erhielt eine Wildcard, wie die Organisatoren bekannt gaben. Tsitsipas blickt auf eine schwierige Zeit zurück, geprägt von Rückenschmerzen. Zuletzt scheiterte die frühere Nummer 3 der Welt in Rom in der 1. Runde.

Tsitsipas, der zweimal in einem Grand-Slam-Final stand und 2019 die ATP Finals gewann, ist nach Stan Wawrinka der zweite Wildcard-Empfänger. Wer die dritte Einladung erhält, ist noch offen. Mit Taylor Fritz (ATP 7), Alexander Bublik (ATP 11), Cameron Norrie (ATP 19), Learner Tien (ATP 21) und Casper Ruud (ATP 25) sind fünf Spieler aus den Top 25 gemeldet. (riz/sda)
Jorge Martin gewinnt nach Blitzstart, Marc Marquez stürzt
Der Spanier Jorge Martin gewinnt den Sprint beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans. Der MotoGP-Weltmeister von 2024 setzt sich nach einem Blitzstart vor den Italienern Francesco Bagnaia und Marco Bezzecchi durch. Martin war auf seiner Aprilia als Achter ins Rennen gestartet und überholte bis zur zweiten Kurve alle vor ihm liegenden Konkurrenten.

Mit einer Verletzung endete der Sprint für den in dieser Saison bislang glücklosen amtierenden Weltmeister Marc Marquez. Der 33-jährige Katalane stürzte gegen Rennende heftig und zog sich eine Fussverletzung zu, die eine Operation nötig macht, wie sein Team bekannt gab. (riz/sda)

Zürcherin Petra Stiasny gewinnt die Königsetappe der Vuelta
Die Zürcherin Petra Stiasny kommt an der Vuelta Femenina zum bislang bedeutendsten Sieg ihrer Karriere. Die 24-jährige Zürcherin gewinnt zum Abschluss der Spanien-Rundfahrt die Königsetappe hinauf auf den berüchtigten Angliru. Stiasny übernahm rund sechs Kilometer vor dem Ziel und damit mitten in der letzten Steigung den Lead im Favoritenfeld. Die entscheidende Tempoverschärfung für den Sieg gelang der 1,60 m grossen Wädenswilerin gut zwei Kilometer vor der Ziellinie, als sie in einer steilen Haarnadelkurve die Spanierin Paula Blasi stehen liess.

Blasi, die mit 23 Sekunden Rückstand auf Stiasny am Angliru ankam, sicherte sich den Gesamtsieg vor der 36-jährigen Niederländerin Anna van der Breggen. Der 3. Platz ging an die Französin Marion Bunel. Stiasny belegte den 30. Schlussrang. (riz/sda)




Wembanyama bringt Spurs auf Kurs
Victor Wembanyama bringt die San Antonio Spurs in den NBA-Playoffs auf Halbfinal-Kurs. Die Spurs gewinnen Spiel 3 der Best-of-7-Viertelfinalserie gegen die Minnesota Timberwolves auswärts mit 115:108 und holen sich mit dem zweiten Sieg den Heimvorteil zurück.

Wembanyama, der mit 22 Jahren seine ersten Playoffs bestreitet, war mit 39 Punkten, 15 Rebounds und 5 Blocks der herausragende Akteur auf dem Parkett. Mindestens 35 Punkte, 15 Rebounds und 5 Blocks waren vor dem baumlangen Franzosen erst Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon und Shaquille O'Neal geglückt.

Im Osten holten die New York Knicks mit einem 108:94-Sieg bei den Philadelphia 76ers den dritten Punkt. Das Team um Spielmacher Jalen Brunson (33 Punkte) besitzt somit vier Matchbälle, um zum zweiten Mal in Folge den Final der Eastern Conference einzuziehen. Ein 0:3 hat in der Geschichte der NBA-Playoffs noch keine Franchise aufgeholt. (hkl/sda)

Vegas Golden Knights legen wieder vor
Die Vegas Golden Knights haben im Playoff-Viertelfinal der Eastern Conference gegen die Anaheim Ducks mit einem Break wieder vorgelegt. Die NHL-Franchise des erneut überzähligen Schweizer Goalies Akira Schmid gewann Spiel 3 der Best-of-7-Serie in Anaheim 6:2 und führt nun mit 2:1 Siegen.

Matchwinner für die Golden Knights, die mit drei Toren im ersten Drittel früh für klare Verhältnisse sorgten, war Mitch Marner mit drei Toren und einer Vorlage.

In der Western Conference schafften die Montreal Canadiens gegen die Buffalo Sabres mit einem 5:1-Auswärtssieg den Ausgleich zum 1:1. (hkl/sda)

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