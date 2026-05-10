Paul Magnier gewinnt bereits seine zweite Etappe am diesjährigen Giro d'Italia. Der Franzose setzt sich im dritten Teilstück in Bulgarien wie schon zum Auftakt im Sprint des Feldes durch. Guillermo Silva bleibt im Leadertrikot. Magnier hatte nach 175 Kilometern in der bulgarischen Hauptstadt Sofia die besten Beine und siegte knapp vor dem Italiener Jonathan Milan und dem Niederländer Dylan Groenewegen. Bester Schweizer war Robin Froidevaux im 12. Rang. Auch Jan (31.) und Fabio Christen (33.) kamen mit dem Feld ins Ziel.
Im Gesamtklassement gab es an der Spitze keine Verschiebungen. Der Uruguayer Guillermo Silva führt weiterhin mit vier Sekunden Vorsprung auf den Deutschen Florian Stark vom Schweizer Team Tudor und dem Kolumbianer Egan Bernal. Jan Christen belegt mit zehn Sekunden Rückstand den 6. Platz. (riz/sda)
Im Gesamtklassement gab es an der Spitze keine Verschiebungen. Der Uruguayer Guillermo Silva führt weiterhin mit vier Sekunden Vorsprung auf den Deutschen Florian Stark vom Schweizer Team Tudor und dem Kolumbianer Egan Bernal. Jan Christen belegt mit zehn Sekunden Rückstand den 6. Platz. (riz/sda)