holt sich seinen. Zwei Tage nach seinemgewann der 35-jährige Norweger in Doha (Katar) zum neunten Mal die WM im. Der Weltranglisten-Erste setzte sich im Final in Doha gegen den 21-jährigen Usbekenmit 2,5:1,5 durch. Damit gelang Carlsen wie schon 2014, 2019, 2022 und 2023 das Double an den Schnellschach- und Blitz-Weltmeisterschaften, die am Jahresende jeweils innerhalb weniger Tage ausgespielt werden.Dass sich Carlsen erneut durchsetzte ist umso bemerkenswerter, weil er in der Qualifikationen gleich drei Partien umstritten verlor - weil ihm die Figuren auf dem Brett umfielen (2x), und weil er (was für einen Spieler von Weltformat schier unmöglich ist) übersah, dass einer seiner Türme angegriffen wird. (riz/sda)