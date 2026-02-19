bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Marseille und Rennes finden neue Trainer

Sport-News

Marseille und Rennes finden neue Trainer +++ Bencic scheitert in Dubai an Switolina

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
19.02.2026, 06:0919.02.2026, 06:11
Schicke uns deinen Input
Marseille und Rennes finden neue Trainer
Olympique Marseille findet einen neuen Trainer nach dem Weggang von Roberto De Zerbi letzte Woche. Wie die Südfranzosen mitteilten, tritt der Senegalese Habib Beye die Nachfolge des Italieners an, der nach einer Reihe enttäuschender Resultate gehen musste. Der 48-jährige Beye war zuletzt Trainer von Breel Embolo in Rennes und wurde ebenfalls letzte Woche entlassen. Von 2003 bis 2007 spielte er als Verteidiger für Marseille.

In Rennes wurde derweil ein Nachfolger für Beye gefunden. Der im Dezember in Nizza freigestellte Franck Haise unterschrieb einen Vertrag bis 2027, wie der bretonische Klub mitteilte. (riz/sda)
Zwei Schweizer Siege in Bosnien-Herzegowina
Die Schweizer brillierten in den beiden Super-G im Europacup in Bjelasnica in Bosnien-Herzegowina. Den ersten gewann der 22-jährige Lenz Hächler vor dem Österreicher Manuel Traninger und dem Norweger Tollef Haugen, wobei sich fünf weitere Athleten von Swiss-Ski in den Top Ten klassierten. Hächler triumphierte zum sechsten Mal auf dieser Stufe, zum dritten Mal in einem Super-G. In dieser Saison war es für ihn der fünfte Podestplatz.

Im zweiten gab es gar einen Schweizer Doppelsieg durch Lars Rösti und Alessio Miggiano. Rösti gewann wie Hächler zum sechsten Mal im Europacup – erstmals wieder seit März 2024. Dritter wurde der Norweger Simen Sellaeg. (abu/sda)


Bencic in Dubai im Achtelfinal ausgeschieden
Belinda Bencic startet gegen Jelina Switolina gut in den Achtelfinal des WTA-1000-Turniers in Dubai und gewinnt den ersten Satz. Nach gut zwei Stunden ist es jedoch die Weltnummer 9 aus der Ukraine, die jubelt.

Das 6:4, 1:6, 3:6 gegen Switolina ist für Bencic (WTA 13) bereits die vierte Niederlage in Serie im «Head-to-Head». In den Direktbegegnungen der zwei Mütter führt Switolina, letzten Monat in Melbourne Halbfinalistin, mittlerweile mit 4:2 Siegen. (nih/sda)
Berner Stürmer Baumgartner fällt lange aus
Der SC Bern muss lange auf Benjamin Baumgartner verzichten. Der 25-jährige Stürmer hat in einem Testspiel gegen die Kölner Haie im Rahmen eines Turniers in Pardubice in Tschechien eine Unterkörperverletzung erlitten. Baumgartner hat die nötig gewordene Operation bereits vornehmen lassen. Er wird rund zweieinhalb Monate ausfallen. (abu/sda)


FCZ mehrere Wochen ohne Comenencia
Der FC Zürich muss rund vier Wochen ohne Livano Comenencia auskommen. Wie der Klub mitteilte, zog sich der 22-jährige Nationalverteidiger Curaçaos am Samstag im Heimspiel gegen Luzern eine nicht näher definierte Oberschenkelverletzung zu.

Comenencia wechselte auf diese Saison aus dem Nachwuchs von Juventus Turin zum FCZ. Beim aktuellen Neunten der Super League gehört er seither meist zum Stammpersonal. Mit Curaçao qualifizierte er sich für die WM im kommendem Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. (nih/sda)
Liebe Userinnen und User
Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
2 Mal Silber für die Schweiz – das ist der aktuelle Olympia-Medaillenspiegel
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina starten am 6. Februar und dauern etwas mehr als zwei Wochen.
Zur Story