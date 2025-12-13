Nebel
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Auftritt von Lionel Messi in Indien endet in Chaos

Argentine soccer star Lionel Messi, center, arrives at the Salt Lake Stadium, in Kolkata, India, Saturday, Dec. 13, 2025. (AP Photo/Bikas Das) India Lionel Messi
Lionel Messi musste seine Stadiontour abbrechen. Bild: keystone

«G.O.A.T Tour» muss abgebrochen werden: Auftritt von Lionel Messi in Indien endet in Chaos

Eigentlich sollte es eine Veranstaltung der Freude werden. Doch stattdessen kippte die Stimmung und die Fans ärgerten sich über Lionel Messi.
13.12.2025, 17:0313.12.2025, 17:03
Ein Artikel von
t-online

Aufgrund von chaotischen Zuständen und Ausschreitungen wütender Fans hat Fussball-Superstar Lionel Messi eine Stadiontour in Indien nach kurzer Zeit abgebrochen. In Kolkata war der 38-Jährige im Rahmen seiner «G.O.A.T Tour» durch das Salt Lake Stadion gelaufen. Tausende Fans hatten Tickets gekauft, um den Argentinier zu sehen, doch sie waren über die Organisation erzürnt.

KEYPIX - Indian fans vandalize stadium chairs as they run on to the field after failing to get a glimpse of Argentine soccer star Lionel Messi at the Salt Lake Stadium, in Kolkata, India, Saturday, De ...
Riesiges Chaos im Stadion.Bild: keystone

Messi, der die dreitägige Tour gemeinsam mit seinen Teamkollegen Rodrigo de Paul und Luis Suárez von Inter Miami absolviert, bewegte sich in einer grossen Menschentraube über die Tartanbahn des Spielfelds. Aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen hatten die Zuschauer Mühe, einen Blick auf ihn zu erhaschen. Viele Fans stürmten das Spielfeld, andere rissen die Stadionbestuhlung aus ihrer Verankerung und zerstörten Banner und Zelte. Auch Wasserflaschen wurden in Richtung des Spielfelds geworfen. Messi verliess das Stadion früher als erwartet.

Fans wegen hoher Eintrittspreise sauer

Die Fans waren vor allem wegen der hohen Eintrittspreise sauer. Ein Anhänger sagte der Nachrichtenagentur ANI laut «Spiegel»: «Nur Führungskräfte und Schauspieler umgaben Messi. Wir haben eine Eintrittskarte für 12'000 Rupien (ungefähr 113 Euro) gekauft, aber wir konnten nicht einmal sein Gesicht sehen.»

Die Ministerpräsidentin des Bundesstaates, Mamata Banerjee, schrieb auf der Plattform X: «Ich entschuldige mich aufrichtig bei Lionel Messi sowie bei allen Sportliebhabern und seinen Fans für den bedauerlichen Vorfall.» Sie fügte hinzu, dass sie eine Untersuchung des Vorfalls angeordnet habe. Sie sei «traurig» und «schockiert».

epa12588675 Fans throw bottles and chairs, vandalising hoardings at Salt Lake Stadium in Kolkata, West Bengal, India, 13 December 2025. Following Messi?s brief five-minute appearance, unrest broke out ...
Die Fans stürmten den Rasen.Bild: keystone

Hauptorganisator offenbar festgenommen

Javed Shamim, ein hochrangiger Polizeibeamter des Bundesstaates, teilte Reportern mit, dass der «Hauptorganisator» der Veranstaltung festgenommen worden sei. Details nannte er nicht.

Bevor das Chaos ausgebrochen war, hatte Messi eine 21 Meter hohe Statue enthüllt, die ihn mit dem Weltmeisterpokal in den Händen zeigt. In den kommenden Tagen wird der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner noch in den Städten Hyderabad, Mumbai und Neu-Delhi erwartet. In der indischen Hauptstadt soll Messi laut «Indian Times» Premierminister Narendra Modi treffen. (riz/tonline)

Aus den Hügeln von Peru ins Bernabéu – die fabelhafte Reise eines jungen Reporters
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die spektakulärsten Champions-League-Finals
1 / 15
Die spektakulärsten Champions-League-Finals
2018: Real Madrid vs. Liverpool 3:1Ein Spiel mit mehreren Dramen: Erst fällt Liverpools Superstar Mo Salah nach einer halben Stunde verletzt aus. Dann floppt Loris Karius, der Keeper der Engländer, doppelt und schenkt Real so den dritten Titel in der Königsklasse in Serie.
quelle: epa/epa / robert ghement
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kolumbianer macht Messi-Gesichtstattoo – und bereut dieses jetzt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
1000 NHL-Spiele und 4 WM-Finals – der grösste Schweizer Spieler der Geschichte?
Ist Nino Niederreiter (33) der grösste Schweizer Spieler der Geschichte? Wenn er heute Abend gegen Washington sein 1000. NHL-Spiel bestreitet, darf diese Diskussion neu gestartet werden.
Er ist zwar bisher nicht – wie Roman Josi und Mark Streit – Captain seines NHL-Teams geworden. Er ist zwar ein Erstrunden-Draft (Islanders Nr. 5 2010), aber kein Nummer-1-Draft wie Nico Hischier. Sein Name steht auch nicht auf dem Stanley Cup wie jene von David Aebischer, Martin Gerber und Mark Streit.
Zur Story