«G.O.A.T Tour» muss abgebrochen werden: Auftritt von Lionel Messi in Indien endet in Chaos

Eigentlich sollte es eine Veranstaltung der Freude werden. Doch stattdessen kippte die Stimmung und die Fans ärgerten sich über Lionel Messi.

Aufgrund von chaotischen Zuständen und Ausschreitungen wütender Fans hat Fussball-Superstar Lionel Messi eine Stadiontour in Indien nach kurzer Zeit abgebrochen. In Kolkata war der 38-Jährige im Rahmen seiner «G.O.A.T Tour» durch das Salt Lake Stadion gelaufen. Tausende Fans hatten Tickets gekauft, um den Argentinier zu sehen, doch sie waren über die Organisation erzürnt.

Messi, der die dreitägige Tour gemeinsam mit seinen Teamkollegen Rodrigo de Paul und Luis Suárez von Inter Miami absolviert, bewegte sich in einer grossen Menschentraube über die Tartanbahn des Spielfelds. Aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen hatten die Zuschauer Mühe, einen Blick auf ihn zu erhaschen. Viele Fans stürmten das Spielfeld, andere rissen die Stadionbestuhlung aus ihrer Verankerung und zerstörten Banner und Zelte. Auch Wasserflaschen wurden in Richtung des Spielfelds geworfen. Messi verliess das Stadion früher als erwartet.

Fans wegen hoher Eintrittspreise sauer

Die Fans waren vor allem wegen der hohen Eintrittspreise sauer. Ein Anhänger sagte der Nachrichtenagentur ANI laut «Spiegel»: «Nur Führungskräfte und Schauspieler umgaben Messi. Wir haben eine Eintrittskarte für 12'000 Rupien (ungefähr 113 Euro) gekauft, aber wir konnten nicht einmal sein Gesicht sehen.»

Die Ministerpräsidentin des Bundesstaates, Mamata Banerjee, schrieb auf der Plattform X: «Ich entschuldige mich aufrichtig bei Lionel Messi sowie bei allen Sportliebhabern und seinen Fans für den bedauerlichen Vorfall.» Sie fügte hinzu, dass sie eine Untersuchung des Vorfalls angeordnet habe. Sie sei «traurig» und «schockiert».

Hauptorganisator offenbar festgenommen

Javed Shamim, ein hochrangiger Polizeibeamter des Bundesstaates, teilte Reportern mit, dass der «Hauptorganisator» der Veranstaltung festgenommen worden sei. Details nannte er nicht.

Bevor das Chaos ausgebrochen war, hatte Messi eine 21 Meter hohe Statue enthüllt, die ihn mit dem Weltmeisterpokal in den Händen zeigt. In den kommenden Tagen wird der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner noch in den Städten Hyderabad, Mumbai und Neu-Delhi erwartet. In der indischen Hauptstadt soll Messi laut «Indian Times» Premierminister Narendra Modi treffen. (riz/tonline)