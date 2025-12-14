Keine Tore in Basel: Lausanne ärgert den Meister erneut ++ Lugano schlägt Servette

Basel – Lausanne 0:0

Der FC Basel erlebt in der Super League eine weitere Enttäuschung. Gegen Lausanne-Sport reicht es daheim nur zu einem torlosen Remis, obwohl die Waadtländer die letzte gute halbe Stunde in Unterzahl bestreiten.

Trainer Ludovic Magnin verzichtete eine gute Stunde lang auf Xherdan Shaqiri. Sein bester Skorer kam erst ins Spiel, nachdem Lausanne-Sport durch den Platzverweis gegen Beyatt Lekoueiry in Unterzahl geraten war. An der Offensivproduktion der Basler ändert sich nicht allzu viel mit Shaqiri, der erstaunlicherweise nach seiner Einwechslung die Captainbinde bei Dominik Schmid beliess.

Lekoueiry fliegt vom Platz. Video: SRF

Schmid, der grosse Aktivposten aufseiten des zu selten zwingend agierenden FCB, hatte in der 76. Minute die beste Torchance des Spiels, als er mit einem Schuss aus spitzem Winkel nur knapp scheiterte. Der Schweizer Meister war bemüht, hatte viel Spielanteile und betrieb in Überzahl ein Powerplay. Aber wenn es darum ging, den vermeintlich letzten Pass an den Teamkollegen zu bringen, scheiterten so gut wie alle immer, selbst Shaqiri, der Mitte der Woche den Treffer beim 1:2 gegen Aston Villa vorbereitet hatte.

Die Basler Bilanz der letzten Wochen spricht nicht für die Mannschaft, selbst wenn Captain Schmid seinen Teamkollegen bezüglich Einsatz und Laufbereitschaft nach dem torlosen Remis keinen Vorwurf machen wollte. In der Liga wurden in den letzten zwei Monaten nur zwei von acht Partien gewonnen und dabei gelangen nur sechs Tore. Oft war in letzter Zeit die Effizienz unzureichend, am Sonntag gegen Lausanne-Sport scheiterte der FCB aber schon oft an der Grenze des gegnerischen Strafraums.

Basel - Lausanne-Sport 0:0

23'562 Zuschauer. - SR Gianforte.

Basel: Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Metinho, Bacanin (46. Koindredi); Traoré (46. Otele), Leroy (63. Shaqiri), Salah (74. Soticek); Ajeti (82. Broschinski).

Lausanne-Sport: Letica; Abdallah (63. Butler-Oyedeji), Mouanga, Sow, Fofana; Sigua (92. Ajdini), Roche, Beloko (46. Soppy); Okoh (46. Lekoueiry); Bair, Diakite (74. Mollet).

Bemerkungen: 59. Rote Karte gegen Lekoueiry (grobes Foul). 95. Gelb-Rote Karte gegen Soppy.

Verwarnungen: 26. Roche, 28. Abdallah, 53. Tsunemoto, 65. Adjetey, 84. Soppy.

Lugano – Servette 4:2

Lugano gelingt gegen Servette ein wichtiger Heimsieg. Dank eines Blitzstarts mit drei Toren in den ersten 25 Minuten gewinnen die Tessiner 4:2.

Mit zwei Punkten aus den letzten drei Spielen war die von Lugano lancierte Aufholjagd zuletzt stark ins Stocken geraten. Gegen Servette klappte nun wieder einiges im Team von Trainer Mattia Croci-Torti. Es fing bereits in der 5. Minute gut an, als der deutsche Verteidiger Antonios Papadopoulos mit einem Schuss aus gut 30 Metern Servettes Keeper Joël Mall überraschte. Das Geschoss des Tessiners prallte kurz vor der Torlinie tückisch auf.

Der Führungstreffer durch Antonios Papadopoulos. Video: SRF

Bis zur 25. Minute erhöhten Anto Grgic und Uran Bislimi für den FC Lugano auf 3:0. Für den 4:1-Schlussstand war erneut Papadopoulos mit einem Kopfball nach Corner verantwortlich. Der 26-Jährige traf damit in seinem 47. Super-League-Spiel gleich oft wie in den 46 zuvor.

Für Servette waren die Anschlusstreffer von David Douline zum 1:3 und Samuel Mraz zum 2:4 die Höhepunkte in einem weiteren Match zum Vergessen. Nebst den vier Gegentoren mussten die Genfer auch den verletzungsbedingten Ausfall ihres Topskorers Florian Ayé verkraften, der nach einer halben Stunde vom Platz musste.

Der zweite und dritte Treffer von Lugano. Video: SRF

Lugano - Servette 4:2 (3:1)

SR Schnyder.

Tore: 5. Papadopoulos (Mai) 1:0. 18. Grgic (Penalty) 2:0. 24. Bislimi (Cimignani) 3:0. 40. Douline (Cognat) 3:1. 52. Papadopoulos (Grgic) 4:1. 70. Mráz (Stevanovic) 4:2.

Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Martim Marques (75. Brault-Guillard); Bislimi; Cimignani (88. Kelvin), Mahmoud (88. Daniel Dos Santos), Grgic, Koutsias (75. Steffen); Behrens (63. Mahou).

Servette: Mall; Mazikou, Rouiller, Bronn (46. Baron), Njoh; Douline, Fomba (60. Jallow); Stevanovic (80. Miguel), Cognat, Morandi (60. Mráz); Ayé (30. Guillemenot).

Verwarnungen: 45. Bronn, 79. Mahmoud, 92. Bislimi. (riz/sda)

YB – Luzern 2:0

