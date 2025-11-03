Seit dem Meistertitel im letzten Frühjahr hat Oklahoma City Thunder in der NBA noch kein Spiel verloren. Auch gegen die New Orleans Pelicans gewinnt OKC, diesmal mit 137:106. Das Team aus der Cowboy-Stadt Oklahoma City bleibt somit in der NBA das Mass der Dinge.
Sieben Siege reihte Oklahoma City Thunder bereits wieder aneinander. Die Hauptrolle spielte wieder Superstar Shai Gilgeous-Alexander, der auf 30 Punkte, 7 Assists und 2 Rebounds kam. Schon letzte Saison startete Oklahoma City Thunder mit sieben Siegen; am Ende holten sie erstmals den Meistertitel. In zwei aufeinanderfolgenden Saisons mit sieben Siegen zu starten, gelang zuvor erst zwei Teams – zuletzt den Houston Rockets vor 30 Jahren. (ram/sda)
Sieben Siege reihte Oklahoma City Thunder bereits wieder aneinander. Die Hauptrolle spielte wieder Superstar Shai Gilgeous-Alexander, der auf 30 Punkte, 7 Assists und 2 Rebounds kam. Schon letzte Saison startete Oklahoma City Thunder mit sieben Siegen; am Ende holten sie erstmals den Meistertitel. In zwei aufeinanderfolgenden Saisons mit sieben Siegen zu starten, gelang zuvor erst zwei Teams – zuletzt den Houston Rockets vor 30 Jahren. (ram/sda)