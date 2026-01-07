Noé Roth schafft es beim vierten Aerials-Weltcup der Saison zum zweiten Mal aufs Podest. Der Weltmeister musste sich im kanadischen Lac-Beauport nur den beiden Chinesen Sun Jiaxu und Li Tianma geschlagen geben.
Roths Teamkollege Pirmin Werner belegte im zweiten Wettkampf innerhalb von 24 Stunden im Nahe der Stadt Québec gelegenen Skigebiet den 9. Platz. Am Vortag war das Schweizer Duell mit Roth (17.) noch an Werner (5.) gegangen. (riz/sda)
