gewinnt die Vierschanzentournee überlegen. Beim Finale in Bischofshofen wird der Slowene Zweiter hinter dem Tagessiegeraus Österreich. Somit hat die hauchdünne Niederlage in Innsbruck Prevc doch nicht den Grand Slam vermasselt.Domen Prevc gewann als dritter Slowene die Vierschanzentournee nach Primoz Peterka im Jahr 1997 und zehn Jahre nach seinem älteren Bruder Peter Prevc. Der 26-Jährige prägte die 74. Ausgabe der Tournee seit dem ersten Tag. Er gewann in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen mit riesigen Vorsprung. In Innsbruck wurde er Zweiter, aber der Gesamtsieg stand nie in Gefahr. Prevc reiste mit einem Vorsprung von umgerechnet 23 m nach Bischofshofen, den er noch ausbaute. Das Tournee-Podest ergänzten die Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher.Die Schweizer Adler kamen zum Abschluss der Tournee nicht richtig ins Fliegen.wurde 22.,29. Aus Schweizer Sicht war Hauswirth die Entdeckung beim Klassiker über die Neujahrstage. Der Gstaader tauchte als Einziger viermal im Finaldurchgang auf. Zum Abschluss holte er erneut Weltcuppunkte, nachdem er zuvor die Plätze 25 (Oberstdorf) und zweimal 18 (Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck) belegt hatte. Die Tournee-Wertung beendete er im 17. Rang. (hkl/sda)