Die NBA-Saison vongeht in der Nacht auf Samstag zu Ende. Er scheitert mit denin der 1. Runde der Playoffs gegen dieHouston, das die ersten drei Spiele der Best-of-7-Serie verloren hatte, unterlag in der sechsten Partie zuhause mit. Die Hoffnung auf ein richtiges Comeback nach den zwei Siegen in Folge schwand sehr schnell, da die Rockets zur Halbzeit bereits 18 Punkte zurücklagen.Ohne Kevin Durant bezahlte Houston teuer für seine mangelnde Treffsicherheit. Die Rockets verwerteten bloss 5 von 28-Dreipunktewürfen, während die Lakers 12 ihrer 28 Versuche von jenseits der Dreipunktelinie verwandelten. Mann des Spiels war mit 28 Punkten, 8 Assists und 7 Rebounds der 40-jährige LeBron James.Clint Capela, der in den beiden vorangegangenen Spielen auf der Bank geblieben war, kam diesmal zum Einsatz, allerdings erst 2:07 Minuten vor Spielende. Der Genfer Center, der noch einen Zweijahresvertrag bei den Rockets hat, erzielte zwei Punkte und holte einen Rebound.Die Lakers treffen somit in den Viertelfinals auf den amtierenden Meister Oklahoma City. (sda)