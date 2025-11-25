bedeckt
Leichtathletik

Mujinga Kambundji ist erstmals Mutter geworden

Mujinga Kambundji, Switzerland&#039;s fastest 100m and 200m sprinter, smiles as she attends the World Athletics Diamond League final 2025 Weltklasse Zurich athletics meeting at the Letzigrund stadium ...
Die Berner Sprinterin Mujinga Kambundji ist Mutter geworden.Bild: keystone

Mujinga Kambundji ist erstmals Mutter geworden: «Unglaublich dankbar»

25.11.2025, 18:2425.11.2025, 19:52

Die Schweizer Leichtathletin Mujinga Kambundji ist erstmals Mutter geworden. Die 33-jährige Bernerin schrieb auf Instagram: «Willkommen Baby Léon. Alle sind bei guter Gesundheit. Wir sind unglaublich dankbar und geniessen die wertvollen ersten Momente zusammen.»

Die mit ihrem Trainer Florian Clivaz liierte Sprinterin legte aufgrund ihrer Schwangerschaft zuletzt eine Wettkampfpause ein und verpasste dadurch die Weltmeisterschaften in Tokio im September, an der sich ihre Schwester Ditaji über 100 m Hürden zur Weltmeisterin krönte.

Ditaji Kambundji gehörte zusammen mit der Stabhochspringerin Angelica Moser und Skifahrerin Corinne Suter auf den sozialen Medien zu den ersten Gratulantinnen.

Ditaji Kambundji, Leichtathletik, Florian Clivaz, und Mujinga Kambundji, Leichtathletik, von links, posieren auf dem goldenen Teppich vor der Verleihung der Sports Awards 2023 am Sonntag, 10. Dezember ...
Ditaji Kambundji (l.) mit den frisch gebackenen Eltern Florian Clivaz und Mujinga Kambundji.Bild: KEYSTONE

Wie Kambundji in einem Interview mit der Keystone-SDA im Sommer verraten hatte, will die Hallen-Weltmeisterin über 60 m von diesem Jahr in der kommenden Saison wieder ins Wettkampf-Geschehen eingreifen. Das Ziel sei für die EM im nächsten August in Birmingham bereit zu sein. (nih/sda)

Von der Tartanbahn in den Eiskanal: Salomé Koras Traum von Olympischen Winterspielen
Mehr Sport:
Themen
3
