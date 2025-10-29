wird nicht an derMitte November inteilnehmen. Nachdem sie sich Mitte August einer Operation am Sprunggelenk unterzogen hat, wird die Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Spiele in Paris nicht rechtzeitig fit für die Titelkämpfe, wie Swiss Volley mitteilte.Hüberlis Partnerin Leona Kernen tritt in Down Under gemeinsam mit ihrer früheren Partnerin Annique Niederhauser an. Das Interimsduo konnte sich punktemässig für die WM qualifizieren. Für die beiden Silbermedaillengewinnerinnen der U21-WM von 2023 ist es die erste WM-Teilnahme der Karriere. In Adelaide kämpfen vom 14. bis 23. November 48 Teams pro Geschlecht um die Medaillen. Die Schweiz stellt fünf Teams. (riz/sda)