Die Houston Rockets kommen in der NBA im vierten Spiel der Saison zum zweiten Sieg. Die Equipe mit Clint Capela bezwingt die Toronto Raptors auswärts 139:121.
Der Genfer Capela stand lediglich etwas mehr als sechs Minuten auf dem Parkett und liess sich dabei vier Punkte und drei Rebounds notieren. Erfolgreichster Werfer auf Seiten der Rockets war der auf diese Saison von den Phoenix Suns nach Houston gewechselte Kevin Durant mit 31 Punkten. (abu/sda)
