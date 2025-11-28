wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Schweizer Curler stehen im EM-Final

Schweizer Curler stehen im EM-Final +++ USA verweigert Visa: Iraner nicht an WM-Auslosung

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
28.11.2025, 10:5828.11.2025, 10:58
Schicke uns deinen Input
Schweizer Basketballer in Serbien nahe am Exploit
Das Schweizer Basketball-Nationalteam verliert zum Auftakt der Qualifikation für die WM 2027 wie erwartet gegen Serbien, verpasst beim 86:90 aber nur knapp einen Exploit.

Die Schweizer führten in Belgrad mit bis zu 23 Punkten (57:34 zur Halbzeit) und hatten 9:14 Minuten vor dem Ende des Spiels noch immer einen Vorsprung von elf Punkten (72:61). Alexander Schumacher, mit 19 Punkten bester Schweizer Werfer, und seine Teamkollegen brachen aber ein, kassierten innerhalb von viereinhalb Minuten einen 0:18-Lauf und lagen 4:54 Minuten vor Schluss mit 72:79 zurück. Sie liessen jedoch nicht locker und übernahmen 1:50 Minuten vor dem «Buzzer» nach einem Dreier von Paul Gravet ein letztes Mal die Führung.

Doch die Serben um Dusan Ristic (24 Punkte) erzielten sieben Punkte in Folge und wendeten so die Demütigung einer Heimniederlage gegen die «kleine» Schweiz ab. (abu/sda)

Schweizer Curlerinnen verpassen Finaleinzug
Die Schweizer Curlerinnen um Skip Corrie Hürlimann verpassen an der Europameisterschaften im finnischen Lohja den Einzug in den Final. Die EM-Debütantinnen verlieren im Halbfinal gegen Schottland.

Nach einem guten Start mit einer 2:0-Führung misslangen dem Quartett Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher und Corrie in der Folge zu viele Steine, so dass Schottland davon zog und am Ende 8:5 gewann. Nun spielen die Schweizerinnen am Freitag gegen Norwegen um Bronze. (abu/sda)
Wildcard für Wawrinka in Auckland
Stan Wawrinka (ATP 158) wird die Saison 2026 im hohen Tempo eröffnen. Der 40-jährige Waadtländer hat eine Wildcard für das Turnier in Auckland (12. bis 17. Januar) erhalten, das in der Woche vor dem Australian Open stattfindet.

Der ehemalige Weltranglisten-Dritte, der sich derzeit unter der Anleitung von Pierre Paganini einer intensiven physischen Vorbereitung unterzieht, bestreitet das ATP-250-Turnier in Neuseeland zum dritten Mal. 2006 erreichte er die Halbfinals, 2007 schied er in der 1. Runde aus. (abu/sda)
Österreichs Junioren verpassen die Krönung
Österreichs U17-Nationalmannschaft schafft den Coup nicht. An der WM in Katar verliert sie den Final gegen das favorisierte Portugal 0:1.

Österreich gelang damit nicht, was der Schweizer Nachwuchs 2009 in Nigeria schaffte. Wie damals das Team um Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez oder Haris Seferovic hatte erstmals ein Team des ÖFB ein WM-Endspiel erreicht. Ein Treffer von Anisio Cabral nach einer halben Stunde beendete aber den Traum vom Titel. (abu/sda(


Schweizerinnen mit Kantersieg bei WM-Debüt
Bei ihrer ersten WM-Teilnahme feiern die Schweizer Handballerinnen in 's-Hertogenbosch den erwartet klaren Auftakterfolg. Das Team von Trainer Knut Ove Joa besiegt den Aussenseiter Iran 34:9.

In einer zähen Startphase, in der die Schweizerinnen nach fünf Minuten 1:2 zurücklagen, trug sich Era Baumann als erste Schweizer WM-Torschützin in die Geschichtsbücher ein. In der Folge kam die Schweizer Offensive immer besser ins Rollen. Zur Pause führten die Schweizerinnen gegen den dreifachen WM-Teilnehmer aus Asien bereits 19:7. In den zweiten 30 Minuten wurde der Klassenunterschied noch deutlicher. (abu/sda)
video: srf
Geraint Thomas wird Ineos-Renndirektor
Der frühere Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas übernimmt beim Team Ineos eine Schlüsselrolle: Der 39-jährige Waliser, der im Herbst seine aktive Karriere beendet hat, wird zum neuen Renndirektor ernannt. In dieser Funktion soll Thomas die Profis des Teams begleiten, beraten und mit seiner langjährigen Erfahrung prägen. (ram/sda/afp)
Curlerinnen stehen im EM-Halbfinal
Die Schweizerinnen um Skip Corrie Hürlimann stehen an der Curling-EM in Finnland in den Halbfinals. Das Quartett vom CC Zug bezwang im letzten Vorrundenspiel die Norwegerinnen 6:5 nach Zusatzend.

Die Schweizerinnen schliessen die Round Robin als Zweite ab. Schweden (8 Siege/1 Niederlage) steht ebenso in der K.o.-Runde wie Schottland (5/4) und Norwegen (5/4). (ram/sda)
video: srf
U21-Natitrainer Stauch muss gehen
Der Schweizerische Fussballverband (SFV) trennt sich nach rund zweieinhalb Jahren von U21-Nationaltrainer Sascha Stauch. Die Schweizer Nachwuchsauswahl belegt in der Qualifikation für die EM-Endrunde 2027 nach fünf Spielen mit zwei Siegen den 3. Platz. Sie benötigt entweder den Gruppensieg oder zumindest Platz 2, um sich über die Playoffs ein EM-Ticket zu sichern.

Nationalteam-Direktor Pierluigi Tami begründete den Entscheid per Communiqué: «Um die Leistungsentwicklung weiter voranzutreiben und die sportlichen Ziele nachhaltig zu erreichen, braucht die Equipe neue Impulse.» Ein neuer Trainer solle die Entwicklung der Mannschaft «entscheidend stärken». (ram/sda)
Capelas gelungener Auftritt
Den Houston Rockets mit Clint Capela ist in der Nacht auf Donnerstag in der NBA ein 104:100-Auswärtssieg über die Golden State Warriors gelungen. Obwohl der Romand nicht in der Startformation stand, prägte er die Partie in seinen 18 Minuten Spielzeit wesentlich.

Capela holte zwölf Rebounds und erzielte sechs Punkte. Mit einer Plus-16-Bilanz verbuchte er den zweithöchsten Wert im Team. (ram/sda)
Kilde gibt Comeback
Der norwegische Skirennfahrer Aleksander Kilde gibt am Donnerstag beim Super-G in Copper Mountain, Colorado, sein Comeback. Dies bestätigt der 33-Jährige nach einer fast zweijährigen Verletzungspause in den sozialen Netzwerken.

Der WM-Zweite im Super-G und in der Abfahrt von 2023 war im Januar 2024 bei der Abfahrt in Wengen schwer gestürzt. Er wurde am Knie und an der Schulter operiert, sein Heilungsverlauf war von Rückschlägen, wie beispielsweise einer Blutvergiftung, geprägt. «Zwei Jahre fühlen sich wie eine Ewigkeit an, aber ich weigerte mich aufzugeben», sagte Kilde auf Instagram. «Hierfür habe ich gekämpft. Morgen fahre ich wieder.» (abu/sda)


Adrian Newey neuer Teamchef bei Aston Martin
Adrian Newey wird neuer Teamchef beim Formel-1-Rennstall Aston Martin. Der 66-jährige Brite löst Andy Cowell ab, der eine Rolle als Chefstratege übernehmen soll.

Stardesigner Newey ist erst seit der laufenden Saison beim britischen Rennstall tätig und war bislang für die Konstruktion des neuen Formel-1-Boliden verantwortlich. Nun wird er der neue starke Mann im sportlichen Bereich.

Damit haben sich Gerüchte um ein mögliches Engagement von Christian Horner bei Aston Martin zerschlagen. Horner war nach seinem Abgang bei Red Bull im Sommer 2025 zuletzt mit Aston Martin in Verbindung gebracht worden. Das Team hinkt mit Fernando Alonso in der laufenden Saison den Erwartungen hinterher. (abu/sda/dpa)

Gregor Deschwanden in den Top 10
Gregor Deschwanden springt erstmals in dieser Weltcup-Saison unter die besten zehn. Im schwedischen Falun belegt der 34-Jährige den 10. Platz, nachdem er am Dienstag nur auf den 23. Rang gesprungen war.

Die übrigen gestarteten Schweizer verpassten am Mittwoch, wie tags zuvor, den zweiten Durchgang. Sandro Hauswirth mit dem 32. Rang nach dem ersten Durchgang nur knapp. Der Sieg in Falun ging an den Slowenen Anze Lanisek, der am Dienstag noch Zweiter geworden war. Er triumphierte vor dem Österreicher Stephan Embacher und Laniseks Landsmann Domen Prevc. (abu/sda)

YB vorerst ohne Colley
Ebrima Colley wird den Young Boys in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 25-jährige Offensivspieler musste sich einer Sprunggelenks-Operation am rechten Fuss unterziehen, wie der Super-League-Zweite mitteilte. Mit einer Rückkehr ist im Verlauf des Januars 2026 zu rechnen. (abu/sda)

Olympisches Feuer entfacht
Das olympische Feuer für die Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo brennt. Die Flamme wurde am Mittwoch in der antiken Stätte von Olympia entfacht. Wegen des angekündigten Regens konnte die traditionelle Entzündung mittels Sonnenstrahlen nicht wie gewohnt stattfinden. Stattdessen nutzten die Organisatoren die Flamme, die bereits am Montag während der Generalprobe mit Sonnenlicht entfacht und seither aufbewahrt worden war.

Die Fackel beginnt nun eine neuntägige Reise durch Griechenland, bevor sie am 4. Dezember im Panathinaiko-Stadion in Athen offiziell an Gastgeber Italien übergeben wird. In Rom startet am 6. Dezember der italienische Teil des Fackellaufs, der über 12'000 Kilometer durch das ganze Land führt und bei der Eröffnungsfeier am 6. Februar 2026 im Mailänder San-Siro-Stadion seinen Höhepunkt findet. (ram/sda/afp)
Dänemark kein Gradmesser für Schweizer Curler
Die Schweizer Curler erfüllen an der EM in Lohja ihre Pflichtaufgabe gegen Aufsteiger Dänemark mit einem 9:3 souverän. Mit dem fünften Sieg im siebten Spiel bleiben sie auf Halbfinalkurs.

Im vorletzten Spiel der Round Robin treffen die Schweizer am Mittwochabend (18 Uhr) auf Italien. Zum Abschluss wartet am Donnerstag (13 Uhr) das Duell mit Norwegen. Die Halbfinals sind am Freitag. (ram/sda)
Einbrecher räumen Vardys Villa leer
Der frühere englische Fussball-Nationalspieler Jamie Vardy, seit Sommer Stürmer des italienischen Fussball-Erstligisten Cremonese Calcio, ist ins Visier von Kriminellen geraten. Seine Villa in Salò am Gardasee wurde von einer Bande von Kriminellen ausgeräumt, wie Medien berichteten.

Mindestens drei Personen nutzten die Abwesenheit der Leicester-Legende, brachen ein Fenster auf und stahlen wertvolle Uhren, Schmuck und Bargeld. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich die Beute auf rund 100'000 Euro. Laut Angaben der Ermittler hatte die Bande die Bewegungen des 38-jährigen Torjägers, seiner Frau und seiner Kinder verfolgt und wusste, dass das Haus unbewacht sein würde. (ram/sda/apa)
Wizards siegen ohne kranken George
Nach 14 Niederlagen am Stück finden die Washington Wizards in der NBA zum Siegen zurück. Sie gewinnen zuhause gegen die Atlanta Hawks 132:113.

Die Absenz des krank fehlenden Kyshawn George fiel nicht ins Gewicht. Matchwinner beim zweiten Sieg im 17. Saisonspiel war CJ McCollum, der mit 46 Punkten und zehn Dreiern zwei persönliche Saisonbestmarken aufstellte. (ram/sda)
Stars mit Kantersieg gegen die Oilers
Lian Bichsel feierte mit den Dallas Stars im einzigen NHL-Spiel in der Nacht auf Mittwoch einen Kantersieg. Das Team mit dem Solothurner Verteidiger fegte die Edmonton Oilers auswärts gleich mit 8:3 vom Eis.

Das Duell mit dem Stanley-Cup-Finalisten der letzten zwei Saisons war früh entschieden. Die Stars führten zur ersten Pause 4:0 und nach zwei Dritteln 6:1. Vier ihrer ersten acht Abschlüsse fanden den Weg ins gegnerische Tor. Nathan Bastian war der einzige Doppeltorschütze der Partie. Bichsel blieb ohne Skorerpunkt, überzeugte jedoch mit seiner Physis und verteilte am meisten Checks (3) seines Teams. (ram/sda)
Dopingsperre von Schwimmerin Oleksiak
Schwimm-Olympiasiegerin Penny Oleksiak ist nach drei verpassten Dopingkontrollen innerhalb von zwölf Monaten für zwei Jahre gesperrt worden. Die 100-m-Crawl-Titelträgerin der Olympischen Spiele 2016 ist Kanadas erfolgreichste Olympionikin. Die Sperre der insgesamt siebenfachen Olympia- und 13-fachen WM-Medaillengewinnerin läuft bis Mitte Juli 2027. (ram/sda/apa)
Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Aaron Lennon und Gareth Bale produzieren eines der lustigsten Eigentore, die es je gab
28. November 2012: Gareth Bale erzielt im Dress von Tottenham Hotspur mit dem Kopf ein irres Eigentor. Mehr Pech geht nicht!
Der FC Liverpool reist am 14. Spieltag der Premier-League-Saison 2012/2013 als Tabellen-Elfter nach London zum Tabellen-Siebten Tottenham. Die «Reds» wollen mit einem Sieg unbedingt den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wahren, doch das Team von Brendan Rodgers gerät schnell in Rücklage.
Zur Story