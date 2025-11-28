Die Schweizer Curlerinnen um Skip Corrie Hürlimann schliessen die EM in Lohja in Finnland erfolgreich ab, nämlich mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Im Spiel um Platz 3 bezwingen sie Norwegen 8:4.
Damit krönen Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher und Hürlimann ihr EM-Debüt. Das junge Team des CC Zug hatte sich an der Schweizer Meisterschaft überraschend gegen die erfahrene Equipe von Silvana Tirinzoni durchgesetzt, die die letzten beiden EM-Titel gewonnen hatte. (abu/sda)
