Nun ist es offiziell: Deutschland folgt als Gastgeber für die Fussball-Europameisterschaft der Frauen auf die Schweiz. Dies verkündete das UEFA-Exekutivkomitee am Mittwoch. Die deutsche Kandidatur für das Turnier im Jahr 2029 setzte sich gegen das gemeinsame Unterfangen von Schweden und Dänemark sowie die Bewerbung Polens durch.
Nach 1989 und 2001 wird der Rekordeuropameister zum dritten Mal als Gastgeber für eine EM fungieren. Die Spielorte werden Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg sein. Bisher gewannen die Deutschen beide Heimturniere. (nih)
Nach 1989 und 2001 wird der Rekordeuropameister zum dritten Mal als Gastgeber für eine EM fungieren. Die Spielorte werden Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg sein. Bisher gewannen die Deutschen beide Heimturniere. (nih)