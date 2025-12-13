Die Schweizer Langläufer enttäuschen beim Weltcup in Davos über 10 km Skating auf der ganzen Linie. Nicola Wigger läuft als Bester auf Platz 48. Die Schweizer zeigten sich im Ziel ziemlich ratlos. Vor allem Beda Klee hatte sich nach ansprechendem Saisonstart im hohen Norden mit einem 14. (Ruka, 20 km), einem 26. und 27. Platz (Trondheim, Skiathlon und 10 km) viel mehr ausgerechnet. Er verpasste im 52. Rang sogar die Top 50.
So war der Zürcher Oberländer beim gewohnten Norweger-Festival als 48. bester Schweizer - mit sehr gemischten Gefühlen. «Ich hatte mir die Top 30 vorgenommen», sagte er. «Aber bester Schweizer ist immerhin etwas.» Nachdem er sich im Continental Cup bereits eine halbe Olympianorm gesichert hatte, hofft er nun auf eine Selektion für die Tour de Ski nach Weihnachten. (riz/sda)
