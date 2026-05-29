Die Carolina Hurricanes sind in den NHL-Playoffs nur noch einen Sieg vom Einzug in den Stanley-Cup-Final entfernt. Sie gewinnen gegen die Montreal Canadiens mit 4:0 auch das zweite Auswärtsspiel. Nachdem in den beiden vorherigen Partien die Entscheidung jeweils erst in der Verlängerung gefallen war, sorgten die Carolina Hurricanes diesmal schon im ersten Drittel für eine Vorentscheidung. Sebastian Aho, Jordan Staal und Logan Stankoven trafen innerhalb von nur 2:47 Minuten und legten damit den Grundstein zum deutlichen Auswärtssieg gegen die Montreal Canadiens.



Nun führt Carolina in der Best-of-7-Serie mit 3:1. In der Nacht auf Samstag kann das Team aus Raleigh im Heimspiel mit einem vierten Sieg den dritten Finaleinzug der Geschichte der Franchise perfekt machen - den ersten seit 20 Jahren nach dem Stanley-Cup-Triumph 2006 mit dem Schweizer Goalie Martin Gerber. Als erster Finalist stehen bereits die Vegas Golden Knights fest. (riz/sda)