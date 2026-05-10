Fabienne Schlumpf wusste bei ihrem ersten Marathon seit November 2024 zu überzeugen. Die Zürcherin lief in Genf in 2:31:15 Stunden hinter der kenianischen Siegerin Patience Kimutai (2:30:45) als Zweite ins Ziel. Ihren nächsten Marathon will die Schweizer Rekordhalterin (2:24:30) an der EM im August in Birmingham laufen.
Bei ihrem letzten Marathon hatte Schlumpf vor rund eineinhalb Jahren in New York in einem internationalen Topfeld den starken 5. Rang erreicht. (riz/sda)
Bei ihrem letzten Marathon hatte Schlumpf vor rund eineinhalb Jahren in New York in einem internationalen Topfeld den starken 5. Rang erreicht. (riz/sda)