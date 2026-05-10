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Bundesliga: Heidenheim träumt weiterhin vom Ligaerhalt – HSV siegt

Arsenal bleibt auf Meisterkurs + Heidenheim siegt und träumt weiterhin vom Ligaerhalt

10.05.2026, 19:4410.05.2026, 19:44
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Bundesliga

Köln – Heidenheim 1:3

Heidenheim kann in der Bundesliga weiter auf den kaum mehr für möglich gehaltenen Ligaerhalt hoffen. Der Tabellenletzte gewinnt in Köln 3:1 und geht somit gleichauf mit St. Pauli und Wolfsburg in den letzten Spieltag am nächsten Wochenende.

Fussball, Bundesliga, Deutschland, Herren, Saison 2025/2026, 33. Spieltag, Rhein Energie Stadion K�ln, 1. FC K�ln - FC Heidenheim Jubel Jan Sch�ppner FCH nach seinem Tor zum 1:3. Jubel, Freude, Aktion ...
Heidenheim träumt noch immer vom Ligaerhalt.Bild: www.imago-images.de

Doppeltorschütze Jan Schöppner und Arjon Ibrahimovic verhalfen den unverwüstlichen Heidenheimern am Sonntag mit ihren Toren zum dritten Sieg aus den letzten fünf Spielen. Im Abstiegskampf bietet die Bundesliga beim Finale am nächsten Samstag damit Hochspannung. Heidenheim, St. Pauli und Wolfsburg sind nun punktgleich. Heidenheim empfängt noch Mainz, St. Pauli und Wolfsburg spielen gegeneinander. Wolfsburg hat das um drei Tore bessere Torverhältnis als St. Pauli und Heidenheim.

1. FC Köln - Heidenheim 1:3 (1:2).
Tore: 8. Schöppner 0:1. 10. Bülter 1:1. 28. Ibrahimovic 1:2. 72. Schöppner 1:3.
Bemerkungen: Köln mit Schmied (bis 71.). Heidenheim mit Stergiou (ab 76.).

Hamburger SV – SC Freiburg 3:2

Freiburg verpasst es in der zweitletzten Runde der Bundesliga, das Europacup-Ticket zu lösen. Der auf Platz 7 liegende Europa-League-Finalist unterliegt beim Hamburger SV 2:3.

Drei Tage nach dem 3:1-Sieg gegen Braga im Rückspiel des Europa-League-Halbfinals vermochte der SC Freiburg nur das 0:1 vorübergehend auszubügeln. Auf die weiteren Treffer durch Luka Vuskovic und Fabio Baldé nach Anbruch der letzten halben Stunde hatte die Mannschaft mit den Schweizern Johan Manzambi und Bruno Ogbus keine Antwort mehr parat.

«Der nächste Schweizer Superstar» – Manzambi spielt sich auf die Wunschzettel der Topklubs

Freiburg geht als Tabellensiebter damit mit einem Punkt Vorsprung auf Eintracht Frankfurt und Augsburg in den letzten Spieltag. Als Europa-League-Sieger könnten sich die Breisgauer auch noch ein Champions-League-Ticket sichern.

Hamburger SV - Freiburg 3:2 (1:1).
Tore: 14. Jatta 1:0. 16. Matanovic 1:1. 64. Vuskovic 2:1. 67. Baldé 3:1. 87. Matanovic 3:2.
Bemerkungen: Hamburger SV ohne Muheim (verletzt). Freiburg mit Ogbus (bis 68.) und Manzambi (bis 58.), ohne Tarnutzer (nicht im Aufgebot).

Premier League

West Ham – Arsenal 0:1

Arsenal macht in der drittletzten Runde der Premier League den nächsten Schritt zum ersten Meistertitel seit 22 Jahren. Der Champions-League-Finalist gewinnt bei West Ham mit viel Mühe 1:0.

Leandro Trossard erlöste Arsenal am Sonntag mit seinem Treffer in der 83. Minute. Bis dahin und auch danach taten sich die Gunners beim Abstiegskandidaten sehr schwer. Kurz vor Trossards Tor verhinderte Goalie David Raya einen Rückstand mit einer Glanztat gegen Mateus Fernandes. In der Nachspielzeit wurde West Hams vermeintlicher Ausgleich nach minutenlanger Sichtung der Videobilder wegen eines vorangegangenen Fouls an Raya zurückgenommen.

Arsenal&#039;s Leandro Trossard celebrates after scoring during the Premier League soccer match between West Ham and Arsenal in London, Sunday, May 10, 2026. (AP Photo/Ian Walton) Leandro Trossard
Leandro Trossard erzielte das entscheidende Tor der Partie.Bild: keystone

Nach dem 3:0-Sieg von Verfolger Manchester City am Samstag gegen Brentford bauten die Gunners ihren Vorsprung damit wieder auf fünf Punkte aus. City hat jedoch noch ein Spiel weniger absolviert und kann am Mittwoch mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace wieder auf zwei Punkte heranrücken.

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