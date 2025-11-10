Die Houston Rockets mit Clint Capela kehren in der NBA umgehend zum Siegen zurück. Das Team aus Texas bezwingt die Milwaukee Bucks auswärts 122:115. Die Rockets reagierten mit dem Erfolg bei den Bucks bei erster Gelegenheit auf die Niederlage zwei Tage zuvor in San Antonio, mit der die Serie von fünf gewonnenen Partien zu Ende gegangen war.
Gegen die Bucks lagen die Rockets lange Zeit im Hintertreffen; im Verlauf des zweiten Viertels betrug der Rückstand bis zu 14 Punkte. Die entscheidende Wende gelang den Gästen 102 Sekunden vor Schluss. Clint Capela stand knapp sieben Minuten auf dem Parkett und wies in seiner Bilanz je vier Punkte und Rebounds aus. (abu/sda)
Gegen die Bucks lagen die Rockets lange Zeit im Hintertreffen; im Verlauf des zweiten Viertels betrug der Rückstand bis zu 14 Punkte. Die entscheidende Wende gelang den Gästen 102 Sekunden vor Schluss. Clint Capela stand knapp sieben Minuten auf dem Parkett und wies in seiner Bilanz je vier Punkte und Rebounds aus. (abu/sda)