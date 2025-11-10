Die Schweizer legten einen Blitzstart hin. Obwohl Nico Lazri in der 10. Minute einen Elfmeter an den Pfosten schoss, führten die Schweizer schon nach 20 Minuten 2:0. Mladen Mijajlovic vom SC Freiburg brachte das Schweizer Team nach 17 Minuten in Führung. Drei Minuten später provozierte der beim FCZ tätige Jill Stiel, ein Neffe des Ex-Natigoalies Jörg Stiel, ein Eigentor des Mexikaners Felix Contreras. Stiel bereitete die ersten beiden Schweizer Tore vor. Mijajlovic erzielte neben dem 1:0 auch noch das 3:1 (58.), das zwei Minuten nach dem mexikanischen Anschlusstreffer fiel und die Partie mehr als vorentschied.
Der erste Schweizer Gegner in der K.o.-Phase, die am Freitag beginnt, steht erst nach den letzten Vorrundenspielen vom Dienstag fest. (ram/sda)