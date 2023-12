Das Schweizer Frauen-Nationalteam gewinnt an der Unihockey-Weltmeisterschaft in Singapur sein letztes Gruppenspiel gegen Lettland mit 22:1 und feiert damit einen Rekordsieg.



Die Frage nach den Siegerinnen war im ungleichen Duell spätestens nach neuneinhalb Minuten beantwortet. Zu diesem Zeitpunkt führten die Schweizerinnen schon 5:0, obwohl Isabelle Gerig, mit sechs Toren und vier Assists die Topskorerin der Partie, mit dem Toreschiessen noch nicht angefangen hatte. Am Ende resultierte auch dank zwei Treffern in den letzten zehn Sekunden der höchste WM-Sieg eines Schweizer Frauen-Nationalteams. Die bisherige Bestmarke, ein 21:1 gegen Russland in St. Gallen, datiert vom Dezember 2011. (abu/sda)

Bild: SWISS UNIHOCKEY