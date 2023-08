Der Schwingerkönig Joel Wicki verpasst wie erwartet das Unspunnenfest. Er wird nach seiner Ellbogenverletzung nicht rechtzeitig fit.



Eine Überraschung ist die Absage nicht. Joel Wicki hatte sich beim Bergkranzfest auf dem Brünig vor drei Wochen im dritten Gang am Ellenbogen verletzt. Von da an war es ein Wettlauf gegen die Zeit, den der 26-jährige Luzerner nun verlor. Der Höhepunkt des Jahres in Interlaken findet am kommenden Sonntag statt.



Wicki teilte auf seiner Website mit, dass er mit dem Heilungsverlauf zwar zufrieden sei und er hoffe, um eine Operation herumzukommen. Der Triumphator des Eidgenössischen in Pratteln vor einem Jahr, der auch in der Vergangenheit schon unter Verletzungssorgen litt, will jedoch kein Risiko eingehen.



So erklärte er seine Saison für beendet. Diese sei dennoch «sehr gut» gewesen. Wicki gewann insgesamt fünf Kranzfeste, am Innerschweizer, auf dem Stoss sowie die Kantonalen in Uri, Luzern und Schwyz. Er hoffe, im November wieder mit dem Training beginnen zu können.



Interessantes Detail am Rande: Es ist das dritte Mal in Folge, dass der Schwingerkönig den folgenden Höhepunkt mit eidgenössischem Charakter wegen einer Verletzung verpasst. 2017 konnte Matthias Glarner nicht am Unspunnenfest teilnehmen, 2021 Christian Stucki nicht am Kilchberger. (nih/sda)

Bild: keystone