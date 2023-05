Am French Open kam Belinda Bencic bisher nie über den Achtelfinal hinaus – gelingt es ihr dieses Jahr? Bild: keystone

Günstige Auslosung am French Open für Bencic – tückisches Los für Wawrinka

Belinda Bencic, die seit Anfang April und der Finalqualifikation in Charleston kein Turnier mehr bestritt, erwischt fürs am Sonntag beginnende Tennis French Open eine günstige Auslosung.

Nach sieben Wochen Wettkampfpause trifft Belinda Bencic (WTA 12) zuerst auf eine Qualifikantin und im Erfolgsfall in der 2. Runde auf eine Spielerin, die nur dank einer Wildcard ins Hauptfeld gelangte. Die ersten Gesetzten, auf welche die als Nummer 12 gesetzte Bencic treffen könnte, wären in der 3. Runde die Polin Magda Linette (WTA 21) und in den Achtelfinals die Griechin Maria Sakkari (WTA 8). Spätestens ab dann könnten aber die ganz grossen Kaliber auf der anderen Seite des Netzes stehen.

Die möglichen Gegnerinnen von Bencic

1. Runde: Qualifikantin oder Lucky Loser

2. Runde: Kimberly Birrell (WTA 111)

3. Runde: Magda Linette (WTA 21)

Achtelfinal: Maria Sakkari (WTA 8)

Viertelfinal: Jessica Pegula (WTA 3)

Halbfinal: Aryna Sabalenka (WTA 2)

Final: Iga Swiatek (WTA 1)



Weltnummer 1 und Titelverteidigerin Iga Swiatek. Bild: keystone

Jill Teichmann (WTA 75) trifft zum Auftakt auf die Italienerin Sara Errani, die Nummer 70 der Welt, die vor zehn Jahren Weltranglistenplatz 5 belegt hat. Danach könnte sie auf die Rumänin Irina Begu (WTA 27) treffen, bevor in der 3. Runde ein Duell mit Maria Sakkari winkt. Im Achtelfinal käme es dann zum Schweizer Duell mit Bencic. Mit Ylena In-Albon ist eine dritte Schweizerin im Hauptfeld. Die 24-Jährige kennt ihre Gegnerin aber erst nach den letzten Qualifikationsspielen am Freitagabend.

Wawrinka trifft auf Sandspezialist

Bei den Männern treffen Stan Wawrinka (ATP 88) auf den Spanier Albert Ramos-Viñolas (ATP 66) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 81) auf den Deutschen Daniel Altmaier (ATP 72). In der zweiten Runde bekämen es möglicherweise beide mit Gesetzten zu tun. Wawrinka könnte auf die britische Weltnummer 20 Daniel Evans und Hüsler auf den Italiener Jannik Sinner (ATP 8).

Stan Wawrinka. Bild: keystone

Hier gibt's die gesamte Auslosung der Männer.

(nih/sda)