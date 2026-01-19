Sein womöglich letztes Spiel in Melbourne: Stan Wawrinka. Bild: keystone

Marathon-Stan? Wawrinka liegt gegen Djere mit 2:1 Sätzen vorne – Waltert chancenlos out

Der Livescore von Wawrinka – Djere

Waltert ausgeschieden

Die Schweizer Tennisspielerin Simona Waltert (WTA 87)) blieb in der 1. Runde des Australian Open chancenlos. Die Bündnerin unterlag der Weltnummer 4 Amanda Anisimova 3:6, 2:6.

Der Matchball nach exakt einer Stunde. Video: SRF

Nachdem sie sich je einmal für das French Open und Wimbledon qualifiziert hatte, stand Simona Waltert in Melbourne erstmals direkt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Dort hatte sie kein Losglück. Anisimova war eine Nummer zu gross und geriet in genau einer Stunde nie in Bedrängnis.

Auf dem zweitgrössten Platz des Melbourne Park startete Waltert nervös und musste gleich ein Break hinnehmen, konnte die Partie aber zum 2:2 noch einmal ausgleichen. Einen zweiten Aufschlagverlust konnte sie allerdings nicht mehr wettmachen.

Toll gemacht: Dieser Punkt geht an Waltert. Video: SRF

Generell bekundete Waltert grosse Mühe mit Anisimovas starkem Aufschlag. Die genutzte Breakchance früh im ersten Satz blieb ihre einzige. Im zweiten Durchgang geriet sie erneut vom ersten Game an ins Hintertreffen, ein zweites Break der letztjährigen Finalistin in Wimbledon und am US Open zum 1:4 war mehr als eine Vorentscheidung. (ram/sda)