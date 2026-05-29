Teichmann schafft in Paris einen nächsten Exploit. Bild: keystone

Auch Bencic erstmals in Finalrunde + Teichmann wirft Muchova raus und steht im Achtelfinal

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Bencic in Paris erstmals in den Achtelfinals

Belinda Bencic steht am French Open erstmals in ihrer Karriere in den Achtelfinals. In der 3. Runde gewinnt die Weltnummer 11 souverän 6:3, 6:3 gegen die Amerikanerin Peyton Stearns (WTA 78).

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Nachdem zuvor bereits Jil Teichmann gewonnen hatte, stehen in Paris erstmals seit 20 Jahren zwei Schweizerinnen in den Achtelfinals. Am Sonntag trifft Bencic auf die Ukrainerin Jelina Switolina, Nummer 7 der Weltrangliste.

Teichmann steht im Achtelfinal

Jil Teichmann steht zum zweiten Mal im Achtelfinal des French Open in Paris. In der 3. Runde bezwingt die Schweizer Tennisspielerin die Weltnummer 10 Karolina Muchova 6:1, 7:5.

Teichmann, nach einer längeren Auszeit nur noch die Nummer 170 der Welt, steht erst zum zweiten Mal überhaupt im Achtelfinal eines Grand-Slam-Turniers – nach Paris vor vier Jahren. Dort trifft sie am Sonntag auf die Weltranglisten-Achte Mirra Andrejewa aus Russland.

Teichmann verwertet gleich ihren ersten Matchball. Video: SRF

Teichmann hatte im letzten September die Notbremse gezogen und nach diversen physischen Problemen und schliesslich auch einer Art Burnout eine Auszeit vom Profitennis genommen. Im Januar begann sie wieder zu trainieren, im April kehrte sie nach gut einem halben Jahr auf die Tour zurück. In Rabat deutete sie letzte Woche mit der Halbfinal-Qualifikation an, dass die Form zurückkehrt, in Paris zeigt sich die Linkshänderin nun wieder in hervorragender Verfassung.

Gegen Muchova zeigte Teichmann einen nahezu perfekten ersten Satz. Im zweiten Durchgang lag sie nach einigen umstrittenen, aber verlorenen Games 1:5 im Rückstand, kehrte dann aber eindrücklich zurück. Sie reihte gegen die Top-Ten-Spielerin sechs Games aneinander und nutzte nach knapp zwei Stunden ihren ersten Matchball.

Teichmann bezwang zum neunten Mal, aber zum ersten Mal seit drei Jahren, eine Top-Ten-Spielerin. Im letzten Duell mit der Tschechin Muchova hatte sie nur gerade zwei Games gewonnen. Nun tritt sie aber wieder ähnlich stark auf wie zu ihren besten Zeiten, als sie im Sommer 2022 die Nummer 21 der Welt war.

Kostjuk zu stark für Golubic

Viktoria Golubic verpasst beim French Open den Einzug in die Achtelfinals. Die Zürcherin verliert gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk (WTA 15) 4:6, 3:6.

Die Schweizerin stand mit 33 Jahren und bei ihrer neunten Teilnahme zum ersten Mal in ihrer Karriere in der dritten Runde des French Open. Viktoria Golubic hat seit 2021 keine Top-15-Spielerin mehr in einem ausgespielten Match bezwungen und dies bei einem Major-Turnier noch nie geschafft. Dies änderte sich auch am Freitagmittag nicht. Und gegen Marta Kostjuk liegt sie nun in den Direktbegegnungen 0:3 im Hintertreffen.

Die Zürcherin hielt nur in der Startphase mit, als in den ersten sechs Games vier Breaks zustande kamen. Danach übernahm die Osteuropäerin die Kontrolle.

Marta Kostjuk hatte sich beim Australian Open verletzt und musste pausieren. Ihre Situation hat sich beim zweiten Major-Turnier des Jahres aber komplett verändert: Die Ukrainerin baute gegen die Schweizerin ihre Siegesserie auf 14 Matches aus. Sie fand auf europäischem Sand zu ihrer Form zurück und holte sich nacheinander die Titel in Rouen und Madrid. (abu/sda)