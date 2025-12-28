meist klar-2°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

«Battle Of The Sexes»: Nick Kyrgios schlägt Weltnummer 1 Aryna Sabalenka

epa12615809 Nick Kyrgios of Australia smiles during the &#039;Battle of the Sexes&#039; exhibition match against Aryna Sabalenka of Belarus in Dubai, United Arab Emirates, 28 December 2025. EPA/Amr Al ...
Nick Kyrgios setzte seine Karriere aufs Spiel – behielt im Geschlechterkampf gegen Aryna Sabalenka aber die Oberhand.Bild: keystone

«Battle Of The Sexes» geht an den Mann: Kyrgios rettet seine Karriere gegen Sabalenka

28.12.2025, 18:5828.12.2025, 18:58

Nick Kyrgios gewinnt das «Battle Of The Sexes» gegen Aryna Sabalenka 6:3, 6:3. Der Australier, der im März sein letztes Spiel auf der ATP-Tour gespielt hat und aufgrund von vielen Verletzungen bis auf Rang 671 der Weltrangliste abgerutscht ist, benötigte 1:17 Stunden für seinen Sieg über die Weltnummer 1 der Frauen.

Obwohl in dem Schaukampf beide nicht ans Leistungslimit gingen, wurde Kyrgios in Dubai zumindest zwischenzeitlich gefordert. Im 2. Satz lag er schon 1:3 zurück, bevor er dann wieder aufdrehte und fünf Games in Serie holte. Der 30-Jährige hatte im Vorfeld angekündigt, Sabalenka problemlos zu bezwingen und im Falle einer Niederlage seine Karriere zu beenden. Darum kommt der «Tennisrüpel» nun herum.

Sabalenka vs. Kyrgios – echte «Battle of Sexes» oder einfach nur Show?

Mit der letzten Ernsthaftigkeit schienen das Duell unter den Augen von Weltstars wie der Fussballlegende Ronaldo beide nicht zu spielen. Insbesondere Kyrgios versuchte immer wieder Kabinettstückchen. Sabalenka nutzte die Pause zwischen den Games auch mal für ein Tänzchen. Die Spielfeldseite der 27-jährige Belarussin war neun Prozent kleiner als die von Kyrgios, ausserdem wurde mit nur einem Aufschlag gespielt. Trotz der kleinen Regelanpassung konnte sie das Spiel aber nicht für sich entscheiden.

Nach der Niederlage sagte Sabalenka: «Ich habe einen Kampf geliefert, tolle Punkte gespielt und die Show genossen.» Ausserdem deutete sie eine Revanche an: «Nächstes Mal kenne ich seine Schwächen und weiss, welche Taktik ich benötige.»

Kyrgios zollte seiner Gegnerin Respekt, indem er berichtete: «Es war ein hartes Match, sie ist ein grosser Champion und eine unglaubliche Athletin.» Er habe nicht gewusst, was ihn erwarten würde, Sabalenka nahm ihm mehrmals den Aufschlag ab. «Ich musste mich wirklich anstrengen, weil sie mich so unter Druck gesetzt hat», so Kyrgios, «es war ein harter Kampf.»

Davon sei er aber nicht überrascht gewesen, gab er zu und fügte an: «Sie kann Bälle schlagen, die einige der besten Männer nicht können. Die Lücke wird kleiner.» Auch er stehe einem weiteren Duell mit Sabalenka offen gegenüber: «Ich würde gerne nochmal gegen sie spielen.» (nih)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
1 / 32
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
26 Spieler durften sich bisher Weltnummer 1 im Tennis nennen. Das sind sie, in aufsteigender Form gemessen an den Wochen auf dem Thron. (Stand: 25.02.2022)
quelle: epa / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ich Habe 260 Bewerbungen Verschickt» – Werner Boller Erhält Mit 61 Wieder Einen Job
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Battle Of The Sexes» geht an den Mann: Kyrgios rettet seine Karriere gegen Sabalenka
Nick Kyrgios gewinnt das «Battle Of The Sexes» gegen Aryna Sabalenka 6:3, 6:3. Der Australier, der im März sein letztes Spiel auf der ATP-Tour gespielt hat und aufgrund von vielen Verletzungen bis auf Rang 671 der Weltrangliste abgerutscht ist, benötigte 1:17 Stunden für seinen Sieg über die Weltnummer 1 der Frauen.
Zur Story