Darts-WM: Anderson verpasst 9-Darter knapp – Bellmont-Bezwinger out

epa12610339 Scotlands Gary Anderson ahead of his second round World Darts Championships match against Englands Connor Scutt at Alexandra Palace in London, Britain, 23 December 2025. The sporting eve ...
Der zweifache Weltmeister Gary Anderson steht im WM-Achtelfinal.Bild: keystone

Anderson verpasst 9-Darter bei Sieg knapp – Bellmont-Bezwinger in 3. Runde chancenlos

28.12.2025, 17:17
Inhaltsverzeichnis
Anderson – Wattimena 4:3Heta – Cross 0:4Schindler – Searle 0:4

Anderson – Wattimena 4:3

Im einzigen umkämpften Spiel des Nachmittags setzte sich Gary Anderson im entscheidenden siebten Satz doch noch gegen Jermaine Wattimena durch und steht im Achtelfinal der PDC-Darts-Weltmeisterschaft. Der zweifache Weltmeister begann besser und war nach Sätzen bereits 3:1 in Führung, als er noch einmal zittern musste. Auch weil die Weltnummer 14 Anderson auf die Doppelfelder patzte, gelang dem fünf Ränge schlechter klassierten Wattimena noch der Satzausgleich.

Im siebten Satz mussten die beiden Konkurrenten in die Verlängerung – steht es im entscheidenden Satz 2:2, sind für den Matchgewinn zwei Legs Unterschied nötig, erst bei 5:5 kommt es zum Entscheidungs-Leg – dort bewies Anderson die besseren Nerven. Der 51-jährige Schotte gewann den letzten Satz 5:3, den 9-Darter verpasste er im siebten Leg erst beim letzten Pfeil. Nach dem 4:3-Erfolg gegen Wattimena wartet im Achtelfinal der Sieger der Partie zwischen Michael van Gerwen und Arno Merk.

Heta – Cross 0:4

Vor Weihnachten hatte sich Damon Heta in der 2. Runde noch gegen den Schweizer Stefan Bellmont durchgesetzt, im darauffolgenden Spiel scheiterte der Australier aber sang- und klanglos an Rob Cross. Der Weltmeister von 2018, der als 17. der Weltrangliste direkt hinter Heta klassiert ist, machte ein gutes Spiel und war vor allem in den entscheidenden Momenten zur Stelle. Obwohl er im Schnitt nur gut anderthalb Punkte mehr erzielte als sein Gegner, blieb er ohne Satzverlust. Zweimal gewann er das entscheidende Leg.

In der nächsten Runde wartet auf den 34-jährigen Engländer aber eine deutlich schwierigere Aufgabe: Sein Landsmann und Titelverteidiger Luke Littler.

Schindler – Searle 0:4

Mit einem bestechenden Auftritt zog Ryan Searle zum vierten Mal in seiner Karriere in den Achtelfinal der PDC-WM ein. Die englische Weltnummer 20 liess Martin Schindler nicht den Hauch einer Chance. Am Ende lautete das Ergebnis nach Sätzen 4:0 zu Gunsten des 38-jährigen Searles. Schindler, als Weltnummer 13 bestgesetzter Deutscher, gelangen nur zwei Leg-Gewinne, was auch an seiner schwachen Doppelausbeute von nur zwei Treffern bei 15 Versuchen lag.

Searle, der mit einem 3-Dart-Schnitt von herausragenden 102,29 Punkten glänzte, trifft im Achtelfinal am Dienstagnachmittag nun auf James Hurrell. Der 41-Jährige bezwang am Samstagabend überraschend die Weltnummer 4 Stephen Bunting. Sowohl Searle als auch Hurrell standen noch nie in einem WM-Viertelfinal – für einen von beiden wird sich dies bald ändern.

