Granit Xhakas Assist reicht Sunderland nicht – Milan legt vor

Premier League Sunderland v Leeds United Granit Xhaka of Sunderland during the Premier League match Sunderland vs Leeds United at Stadium Of Light, Sunderland, United Kingdom, 28th December 2025 Photo ...
Granit Xhaka lieferte zwar eine tolle Vorlage, doch musste Sunderland die Punkte mit einem anderen Aufsteiger teilen.Bild: www.imago-images.de

Xhakas Assist reicht Sunderland nicht zum Sieg +++ Milan legt im Fernduell mit Inter vor

28.12.2025, 17:2828.12.2025, 17:34

Premier League

Sunderland – Leeds 1:1

Granit Xhaka brilliert am Sonntag in der Premier League mit einem Zuckerpass zum 1:0. Ganz zufrieden kann er aber nicht sein, Sunderland spielt im Duell der beiden Aufsteiger nur 1:1 unentschieden und bleibt in der Liga im eigenen Stadion weiterhin ungeschlagen.

In der 28. Minute eroberte Granit Xhaka den Ball und lancierte Simon Adingra zwischen drei Abwehrspielern hindurch perfekt. Der Ivorer, der zu Sunderlands Vorteil nicht für den Afrika-Cup aufgeboten wurde, vollendete gekonnt zur Führung. Am Ende dürfte sich der Captain der Schweizer Nationalmannschaft dennoch ärgern, denn gleich nach der Halbzeitpause glich Dominic Calvert-Lewin für Leeds aus, bei dem der bei Murat Yakin in Ungnade gefallene Noah Okafor bis zur 74. Minute spielte.

Der verblüffende Aufsteiger Sunderland verpasste damit den Sprung auf Platz 5. Leeds punktete derweil im fünften Spiel in Folge und liegt auf dem 16. Platz, zwei Punkte vor Dan Ndoyes Nottingham Forest und sieben vor West Ham, das auf dem 18. und ersten Abstiegsplatz steht.

Sunderland - Leeds United 1:1 (1:0).
Tore: 28. Adingra 1:0. 48. Calvert-Lewin 1:1.
Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka, Leeds mit Okafor (bis 74.).

Die Tabelle:

Serie A

Milan – Verona 3:0

Die AC Milan feiert gegen Hellas Verona einen hochverdienten Pflichtsieg und setzt sich zumindest bis heute Abend an die Tabellenspitze der Serie A. Christian Pulisic eröffnete das Skore kurz vor der Pause mit einer Direktabnahme nach einem verlängerten Eckball. Die grosse Figur war aber Christopher Nkunku: Der 37-Millionen-Euro-Neuzugang von Chelsea beendete seine Torflaute und erzielte seine ersten beiden Serie-A-Treffer für die «Rossoneri».

Die beiden Schweizer Internationalen wurden bei Milan erst eingewechselt, als die Partie schon 3:0 stand. Ardon Jashari ersetzte Luka Modric in der 71. Minute, Zachary Athekame folgte für Alexis Saelemaekers sechs Minuten später.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/Serie A

AC Milan - Verona 3:0 (1:0)
Tore: 45+1. Pulisic 1:0. 48. Nkunku (Foulpenalty) 2:0. 53. Nkunku 3:0.
Bemerkungen: AC Milan mit Jashari (ab 71.) und Athekame (ab 76.).

Die Tabelle:

