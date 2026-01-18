Nach dem Fehlstart drehte Alexander Zverev die Partie noch. Bild: keystone

Zverev siegt und sorgt mit Reaktion auf Fan für Lacher – Sabalenka souverän

Zverev dreht ab 2. Satz auf

Alexander Zverev (ATP 3) gewann seine Auftaktpartie gegen den Kanadier Gabriel Diallo (ATP 41) mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2. Der Vorjahresfinalist bekundete lediglich im ersten Satz Mühe. Während Diallo mutig aufspielte, wirkte Zverev unkonzentriert, sodass er sich im Tiebreak geschlagen geben musste. In den folgenden drei Sätzen blieb Zverev dann souverän, nach 2:43 Stunden verwertete er seinen ersten Matchball. Am Mittwoch trifft er entweder auf den Australier Alexei Popyrin oder auf den Franzosen Alexandre Müller.

Nach dem Spiel zeigte sich Zverev gut gelaunt im Platz-Interview. Als ein Fan ihm zurief «Heirate mich, Sascha!» bedankte sich der 28-Jährige und sorgte mit seiner Gegenfrage für ein lachendes Publikum: «Wo ist der Ring? Ich kenne meinen Wert, ich will einen Ring.»

Sabalenka trotz Fehlern souverän

Die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka steht am Australian Open in der nächsten Runde. Gegen Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (WTA 118) setzte sich die Belarussin mit 6:4, 6:1 durch.

Vor den Augen von Rod Laver und Roger Federer musste Sabalenka zwar bei der ersten Gelegenheit ein Break hinnehmen. Auch nach ihrem direkten Rebreak blieb sie nicht fehlerfrei. Doch je länger das Spiel gegen ihre 20-jährige Kontrahentin andauerte, desto stärker wurde Sabalenka und desto mehr liessen die Kräfte der jungen Französin nach. So setzte sich Sabalenka schliesslich ohne Satzverlust durch. In der zweiten Runde trifft sie entweder auf Anastasia Pawljutschenkowa oder Bai Zhuoxuan. (nih/sda)

