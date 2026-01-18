wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Australian Open: Zverev sorgt mit Reaktion auf Fan für Lacher

epa12657846 Alexander Zverev of Germany in action during the Mens 1st round match against Gabriel Diallo of Canada on day 1 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourn ...
Nach dem Fehlstart drehte Alexander Zverev die Partie noch.Bild: keystone

Zverev siegt und sorgt mit Reaktion auf Fan für Lacher – Sabalenka souverän

18.01.2026, 12:0418.01.2026, 12:04
Inhaltsverzeichnis
Zverev dreht ab 2. Satz aufSabalenka trotz Fehlern souveränDie wichtigsten Resultate

Zverev dreht ab 2. Satz auf

Alexander Zverev (ATP 3) gewann seine Auftaktpartie gegen den Kanadier Gabriel Diallo (ATP 41) mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2. Der Vorjahresfinalist bekundete lediglich im ersten Satz Mühe. Während Diallo mutig aufspielte, wirkte Zverev unkonzentriert, sodass er sich im Tiebreak geschlagen geben musste. In den folgenden drei Sätzen blieb Zverev dann souverän, nach 2:43 Stunden verwertete er seinen ersten Matchball. Am Mittwoch trifft er entweder auf den Australier Alexei Popyrin oder auf den Franzosen Alexandre Müller.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/Eurosport Deutschland

Nach dem Spiel zeigte sich Zverev gut gelaunt im Platz-Interview. Als ein Fan ihm zurief «Heirate mich, Sascha!» bedankte sich der 28-Jährige und sorgte mit seiner Gegenfrage für ein lachendes Publikum: «Wo ist der Ring? Ich kenne meinen Wert, ich will einen Ring.»

Roger Federer dreht die Zeit zurück und schlägt Weltnummer 12 im Training

Sabalenka trotz Fehlern souverän

Die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka steht am Australian Open in der nächsten Runde. Gegen Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (WTA 118) setzte sich die Belarussin mit 6:4, 6:1 durch.

Vor den Augen von Rod Laver und Roger Federer musste Sabalenka zwar bei der ersten Gelegenheit ein Break hinnehmen. Auch nach ihrem direkten Rebreak blieb sie nicht fehlerfrei. Doch je länger das Spiel gegen ihre 20-jährige Kontrahentin andauerte, desto stärker wurde Sabalenka und desto mehr liessen die Kräfte der jungen Französin nach. So setzte sich Sabalenka schliesslich ohne Satzverlust durch. In der zweiten Runde trifft sie entweder auf Anastasia Pawljutschenkowa oder Bai Zhuoxuan. (nih/sda)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/TNT Sports

Die wichtigsten Resultate

Frauen

Männer

«Bin froh, muss ich keine Lügen mehr erzählen»: Federer spricht über seine Tennisrente
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
1 / 32
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
26 Spieler durften sich bisher Weltnummer 1 im Tennis nennen. Das sind sie, in aufsteigender Form gemessen an den Wochen auf dem Thron. (Stand: 25.02.2022)
quelle: epa / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Österreichs Präsident nutzt «Grittibänz im Benz» als TikTok-Sound
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zverev siegt und sorgt mit Reaktion auf Fan für Lacher – Sabalenka souverän
Alexander Zverev (ATP 3) gewann seine Auftaktpartie gegen den Kanadier Gabriel Diallo (ATP 41) mit 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2. Der Vorjahresfinalist bekundete lediglich im ersten Satz Mühe. Während Diallo mutig aufspielte, wirkte Zverev unkonzentriert, sodass er sich im Tiebreak geschlagen geben musste. In den folgenden drei Sätzen blieb Zverev dann souverän, nach 2:43 Stunden verwertete er seinen ersten Matchball. Am Mittwoch trifft er entweder auf den Australier Alexei Popyrin oder auf den Franzosen Alexandre Müller.
Zur Story