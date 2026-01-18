wechselnd bewölkt-1°
Ski live: Der Wengen-Slalom mit Loïc Meillard und Co. in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Können Meillard und Co. die Schweizer Durststrecke im Wengen-Slalom beenden?

18.01.2026, 09:00

Seit 1987 und Joël Gaspoz warten die Schweizer auf einen Slalomsieg in Wengen. Am heutigen Sonntag schicken sich Loïc Meillard, Tanguy Nef und Co. an, diese Durststrecke zu beenden. Marco Odermatt hat in der Abfahrt am Samstag ja wieder einmal vorgemacht, wie man im Berner Oberland triumphiert.

Den 1. Lauf verfolgst du hier ab 10 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream. Der 2. Lauf folgt dann ab 13 Uhr.

Die Startliste im 1. Lauf (10 Uhr)

1 Henrik Kristoffersen
2 Loïc Meillard
3 Clément Noël
4 Timon Haugan
5 Atle Lie McGrath
6 Paco Rassat
7 Lucas Pinheiro Braathen
8 Armand Marchant
9 Linus Strasser
10 Manuel Feller
11 Steven Amiez
12 Eduard Hallberg
13 Tanguy Nef
14 Dave Ryding
15 Fabio Gstrein
16 Albert Popov
17 Victor Muffat-Jeandet
18 Alex Vinatzer
19 Samuel Kolega
20 Daniel Yule​

Die weiteren Schweizer:
33 Ramon Zenhäusern
36 Marc Rochat
40 Luca Aerni
44 Matthias Iten
66 Sandro Simonet​

Ärger nach Lauberhornabfahrt: «Falscher Wetterbericht» führte zu verkürzter Strecke

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
Themen
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 13
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 17. Januar 2026 in Wengen.
quelle: keystone / peter schneider
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Franzoni heizt Odermatt nochmals ein und schubst von Allmen vom Podest
Marco Odermatt gewinnt zum vierten Mal in Folge die Lauberhornabfahrt. Der Nidwaldner siegt in Wengen vor Vincent Kriechmayr und dem erneut starken Super-G-Sieger Giovanni Franzoni.
Odermatt zauberte in dem wegen Windböen auf den Super-G-Start beim Windschopf verkürzten Rennen eine nahezu perfekte Fahrt in den Berner Oberländer Schnee. Kriechmayr distanzierte er über die gut eineinhalb Minuten um 0,79 Sekunden, Franzoni um neun Zehntel.
