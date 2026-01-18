Können Meillard und Co. die Schweizer Durststrecke im Wengen-Slalom beenden?
Seit 1987 und Joël Gaspoz warten die Schweizer auf einen Slalomsieg in Wengen. Am heutigen Sonntag schicken sich Loïc Meillard, Tanguy Nef und Co. an, diese Durststrecke zu beenden. Marco Odermatt hat in der Abfahrt am Samstag ja wieder einmal vorgemacht, wie man im Berner Oberland triumphiert.
Den 1. Lauf verfolgst du hier ab 10 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream. Der 2. Lauf folgt dann ab 13 Uhr.
Die Startliste im 1. Lauf (10 Uhr)
1 Henrik Kristoffersen
2 Loïc Meillard
3 Clément Noël
4 Timon Haugan
5 Atle Lie McGrath
6 Paco Rassat
7 Lucas Pinheiro Braathen
8 Armand Marchant
9 Linus Strasser
10 Manuel Feller
11 Steven Amiez
12 Eduard Hallberg
13 Tanguy Nef
14 Dave Ryding
15 Fabio Gstrein
16 Albert Popov
17 Victor Muffat-Jeandet
18 Alex Vinatzer
19 Samuel Kolega
20 Daniel Yule
Die weiteren Schweizer:
33 Ramon Zenhäusern
36 Marc Rochat
40 Luca Aerni
44 Matthias Iten
66 Sandro Simonet