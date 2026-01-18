Liveticker

Können Meillard und Co. die Schweizer Durststrecke im Wengen-Slalom beenden?

Seit 1987 und Joël Gaspoz warten die Schweizer auf einen Slalomsieg in Wengen. Am heutigen Sonntag schicken sich Loïc Meillard, Tanguy Nef und Co. an, diese Durststrecke zu beenden. Marco Odermatt hat in der Abfahrt am Samstag ja wieder einmal vorgemacht, wie man im Berner Oberland triumphiert.

Den 1. Lauf verfolgst du hier ab 10 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream. Der 2. Lauf folgt dann ab 13 Uhr.

Die Startliste im 1. Lauf (10 Uhr)

1 Henrik Kristoffersen

2 Loïc Meillard

3 Clément Noël

4 Timon Haugan

5 Atle Lie McGrath

6 Paco Rassat

7 Lucas Pinheiro Braathen

8 Armand Marchant

9 Linus Strasser

10 Manuel Feller

11 Steven Amiez

12 Eduard Hallberg

13 Tanguy Nef

14 Dave Ryding

15 Fabio Gstrein

16 Albert Popov

17 Victor Muffat-Jeandet

18 Alex Vinatzer

19 Samuel Kolega

20 Daniel Yule​

Die weiteren Schweizer:

33 Ramon Zenhäusern

36 Marc Rochat

40 Luca Aerni

44 Matthias Iten

66 Sandro Simonet​