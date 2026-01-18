Schweizer Speed-Fahrerinnen hoffen im Super-G von Tarvisio auf eine Überraschung
Auf die Abfahrt folgt bei der Rückkehr des Ski-Weltcups der Frauen nach Tarvisio am Sonntag ein Super-G. Sofia Goggia könnte vor ihrem Heimpublikum nach dem Sieg in Val d'Isère vor dem Jahreswechsel nachdoppeln. Corinne Suter erhält nach ihrer verletzungsbedingten Zwangspause die drittletzte Gelegenheit, sich noch in Olympiaform zu bringen.
Das Rennen geht zwischen den Slalom-Läufen der Männer in Wengen über die Bühne, gestartet wird um 11.15 Uhr. Hier verfolgst du dieses im Liveticker und im SRF-Stream. (nih/sda)
Die Startliste (11.15 Uhr)
1 Laura Pirovano
2 Ilka Stuhec
3 Kira Weidle-Winkelmann
4 Laura Gauché
5 Emma Aicher
6 Cornelia Hütter
7 Lindsey Vonn
8 Ariane Rädler
9 Corinne Suter
10 Romane Miradoli
11 Sofia Goggia
12 Elena Curtoni
13 Kajsa Lie
14 Alice Robinson!
15 Ester Ledecka
16 Roberta Melesi
17 Mirjam Puchner
18 Keely Cashman
19 Malorie Blanc
20 Camille Cerutti
Die weiteren Schweizerinnen:
21 Joana Hählen
22 Jasmine Flury
28 Jasmina Suter
31 Stefanie Grob
34 Janine Schmitt
42 Delia Durrer
55 Sina Fausch
56 Priska Ming-Nufer
