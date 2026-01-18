Liveticker

Schweizer Speed-Fahrerinnen hoffen im Super-G von Tarvisio auf eine Überraschung

Mehr «Sport»

Auf die Abfahrt folgt bei der Rückkehr des Ski-Weltcups der Frauen nach Tarvisio am Sonntag ein Super-G. Sofia Goggia könnte vor ihrem Heimpublikum nach dem Sieg in Val d'Isère vor dem Jahreswechsel nachdoppeln. Corinne Suter erhält nach ihrer verletzungsbedingten Zwangspause die drittletzte Gelegenheit, sich noch in Olympiaform zu bringen.

Das Rennen geht zwischen den Slalom-Läufen der Männer in Wengen über die Bühne, gestartet wird um 11.15 Uhr. Hier verfolgst du dieses im Liveticker und im SRF-Stream. (nih/sda)

Die Startliste (11.15 Uhr)

1 Laura Pirovano

2 Ilka Stuhec

3 Kira Weidle-Winkelmann

4 Laura Gauché

5 Emma Aicher

6 Cornelia Hütter

7 Lindsey Vonn

8 Ariane Rädler

9 Corinne Suter

10 Romane Miradoli

11 Sofia Goggia

12 Elena Curtoni

13 Kajsa Lie

14 Alice Robinson!

15 Ester Ledecka

16 Roberta Melesi

17 Mirjam Puchner

18 Keely Cashman

19 Malorie Blanc

20 Camille Cerutti



Die weiteren Schweizerinnen:

21 Joana Hählen

22 Jasmine Flury

28 Jasmina Suter

31 Stefanie Grob

34 Janine Schmitt

42 Delia Durrer

55 Sina Fausch

56 Priska Ming-Nufer​