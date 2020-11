Sport

Tennis

ATP Finals: Djokovic scheitert im Halbfinal dramatisch an Thiem



ATP Finals, Halbfinals:

Trotz fünf abgewehrten Matchbällen – Djokovic scheitert im Halbfinal an Thiem

US-Open-Sieger Dominic Thiem steht an den ATP Finals in London wie im Vorjahr im Final. Dort trifft er auf Rafa Nadal oder Daniel Medwedew. Dass Novak Djokovic, der bis am 6. September davon träumte, die Tennissaison ungeschlagen zu überstehen, mit seiner vierten Niederlage in diesem Jahr in die Winterpause entlassen wurde, überraschte am Ende nicht mehr.

Thiem setzte sich in 2:57 Stunden mit 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5) durch. Er besass schon im zweiten Satz vier Matchbälle und gewann das entscheidende Tiebreak nach einem 0:4-Rückstand. Schon vor einem Jahr eliminierte Thiem in London Djokovic in einem entscheidenden Tiebreak, damals im letzten Gruppenspiel.

BIG WIN TO REACH A BIG MILESTONE 📊



The moment @ThiemDomi beat Djokovic from 0-4 down in the deciding set breaker to reach the #NittoATPFinals final and record his 300th Tour-level victory! pic.twitter.com/ue0CsbE1Yo — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020

Dominic Thiem bestätigte mit dem Sieg über die Weltnummer 1 die überragenden Leistungen dieser Woche, die er zuvor schon gegen Vorjahressieger Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal gezeigt hatte. Thiem steht am Masters zum zweiten Mal hintereinander im Final, nachdem er vorher dreimal die Gruppenspiele nicht überstanden hatte.

Damit steht fest, dass die Siegerliste des Masters um einen Namen reicher wird. Sowohl Thiem wie seine möglichen Finalgegner gewannen die ATP Finals noch nie. (pre/sda)

