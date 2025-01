Die besten Bilder der Australian Open 2025 1 / 43 Die besten Bilder der Australian Open 2025 Carlos Alcaraz kann es auch mit dem Fuss. quelle: keystone / asanka brendon ratnayake

TV-Reporter entschuldigt sich bei Djokovic für «Beleidigung» +++ Sinner im Viertelfinal

Nach dem durch Novak Djokovic verweigerten Interview auf dem Platz hat sich der TV-Reporter für seine Äusserungen entschuldigt. Derweil zieht der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner beim Australian Open nach Satzverlust in die Viertelfinals ein. Das sind die Fakten des neunten Turniertages.

Mehr «Sport»

Sinner nach zweitem Satzverlust weiter

Vorjahressieger Jannik Sinner musste im Achtelfinal gegen den Dänen Holger Rune zum zweiten Mal in diesem Turnier einen Satzverlust hinnehmen. Gegen den als Nummer 13 eingestuften Dänen Holger Rune setzte sich der Südtiroler am Ende trotzdem und trotz zwischenzeitlicher körperlicher Probleme sicher 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 durch. Die Partie musste zu Beginn des vierten Satzes wegen eines Defekts am Netz unterbrochen werden.

In vier Sätzen hatte Sinner bereits in der 2. Runde gegen den australischen Wildcard-Empfänger Tristan Schoolkate gewonnen. Viertelfinal-Gegner des Italieners wird der Australier Alex de Minaur, die Nummer 8 des Turniers, oder der Amerikaner Alex Michelsen sein.

Reporter entschuldigt sich bei Djokovic

Nach seinem Sieg vom Sonntagmorgen hatte Novak Djokovic auf dem Platz das Siegerinterview mit Jim Courier vom Channel 9 verweigert. Der Grund dafür waren Äusserungen von Tony Jones, der für den gleichen Fernsehsender arbeitet. Jones hatte sich während einer Live-Schalte zu Djokovic-Fans umgedreht und gesungen: «Novak ist überbewertet! Novak ist ein Auslaufmodell! Schmeisst ihn raus!» Wieder zur Kamera gewandt, fügte er an: «Zum Glück können sie mich nicht hören.»

Djokovic hatte es aber gehört und damit erklärt, weshalb er nach dem Spiel gegen Jiri Lehecka auf dem Platz kein Interview geführt habe: «Vor ein paar Tagen hat der berühmte Sportjournalist, der für den offiziellen Fernsehsender ‹Channel 9› hier in Australien arbeitet, sich über die serbischen Fans lustig und beleidigende Bemerkungen in meine Richtung gemacht.» Weil sich der Sender und Jones nicht öffentlich bei ihm entschuldigt hätten, gebe er diesen erst einmal keine Interviews.

Nun folgte doch noch eine öffentliche Entschuldigung von Jones. So hätte er ein gutes Verhältnis zu den serbischen Fans aufgebaut, bevor er sich diesen Spass erlaubte. «Es gab Geplänkel, und ich dachte, dass das, was ich tat, eine Erweiterung dieses Geplänkels war. Ganz offensichtlich wurde das nicht als solches interpretiert», so der australische Journalist. Er habe sich sofort privat bei Djokovic entschuldigt, als ihm bewusst wurde, dass der Serbe die Äusserungen anders aufgefasst habe.

«Ich kann Novak sagen, dass ich mich entschuldige, wenn er das Gefühl hatte, ich hätte ihm gegenüber keinen Respekt gezeigt», erklärte Jones, der ausserdem mitteilte, sich mit Djokovic treffen zu wollen. Dieser dürfte sich aber erst einmal auf das Knallerspiel vom Dienstagmorgen fokussieren. Dann trifft er im Viertelfinal auf Carlos Alcaraz. (nih/sda)

Alle Resultate

Männer

Frauen