Novak Djokovic weiss noch nicht, ob er am Australian Open teilnehmen wird. Bild: keystone

«Das ist eine Privatsache» – Djokovic will seinen Impfstatus nicht verraten

Novak Djokovic gibt in einem Interview mit der serbischen Zeitung «Blic» keine Details über seinen Impfstatus bezüglich des Coronavirus bekannt. «Das ist eine Privatsache», betonte der Serbe, die Frage danach sei unangemessen.

Der Gewinner von 20 Grand-Slam-Turnieren hat angesichts erneut zu erwartender Corona-Restriktionen noch nicht entschieden, ob er im Januar an das Australian Open nach Melbourne reist. Djokovic verwies dabei darauf, dass sich in diesem Jahr zahlreiche Profis nach der Ankunft in eine zweiwöchige Hotel-Quarantäne begeben mussten, weil sie als Kontaktpersonen positiv getesteter Mitreisender eingestuft wurden.

In Melbourne könnte Djokovic im Januar seinen 21. Grand-Slam-Titel gewinnen. Bild: keystone

Falls der Serbe nicht geimpft ist und sich auch nicht impfen lassen will, wird oder kann er wohl in Ozeanien nicht antreten. «Ich glaube nicht, dass ein ungeimpfter Tennisspieler ein Visum für die Einreise in dieses Land erhält», sagte Dan Andrews, Premierminister von Victoria, dessen Hauptstadt Melbourne das Australian Open ausrichtet.

«Das Virus kümmert sich nicht um Platzierungen oder Anzahl gewonnener Grand-Slam-Turniere», fügte der Politiker hinzu. «Und wenn diese Spieler ein Visum bekämen, müssten sie wahrscheinlich vierzehn Tage in Quarantäne bleiben. Dies im Gegensatz zu den Geimpften.»

Seit dem verlorenen US-Open-Final vor gut fünf Wochen pausiert Djokovic. Er will Anfang November beim Masters-Turnier in Paris zurückkehren und danach die ATP-Finals in Turin bestreiten sowie an der Davis-Cup-Endrunde teilnehmen. (pre/sda)