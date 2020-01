Bangen um Federer – Trainer Lüthi: «Ich hoffe, Roger fühlt sich morgen besser»

Was zu viel Porno mit dir macht

Übermässiger Pornokonsum kann zu mehr sexuellen Übergriffen führen. Das zeigt eine Studie aus Schweden. Wir haben bei drei Experten kritisch nachgefragt.

Der Konsum von harter, gewaltvoller Pornografie kann zu strafbarem Sexualverhalten führen. Über diese These berichtete jüngst die NZZ am Sonntag. Einige Männer verspürten den Wunsch, das Sexualverhalten, das sie in pornografischen Filmen sehen, in Wirklichkeit auszuprobieren, so Andreas Hill, Leitender Arzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.

Auch eine Studie aus Schweden kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: So konsumieren 10,5 Prozent der 18-jährigen Männer täglich Pornos – …