Bitter für Grigor Dimitrov: Der Bulgare musste in Führung liegend aufgeben. Bild: www.imago-images.de

Djokovic startet am French Open souverän + Gauff im Blitztempo + Dimitrovs bitterer Tag

Das Wichtigste vom Dienstag in Roland Garros.

Djokovic und Zverev souverän

Der Serbe Novak Djokovic (ATP 6) gab sich zum Auftakt von Roland Garros keine Blösse. Drei Tage nach seinem 100. Turniersieg auf der ATP-Tour liess er dem Amerikaner Mackenzie McDonald (ATP 98) keine Chance und siegte 6:3, 6:3, 6:3. Der Deutsche Alexander Zverev (ATP 3) gab gegen den Amerikaner Learner Tien (ATP 67) ebenfalls keinen Satz ab, gewann 6:3, 6:3, 6:4. (nih/sda)

Gauff und Pegula marschieren durch

Die beiden US-Amerikanerinnen auf den Plätzen 2 und 3 der Weltrangliste haben ihre Erstrundenpartien problemlos gewonnen. Coco Gauff setzte sich 6:2, 6:2 gegen Olivia Gadecki (WTA 91) durch, Jessica Pegula bezwang Anca Todoni (WTA 88) 6:2, 6:4. Weder Gauff noch Pegula standen dabei mehr als 75 Minuten auf dem Feld.

Dimitrov muss aufgeben

Grigor Dimitrov (ATP 17) erlebte am French Open in Paris eine Premiere, die keiner erleben möchte. Der 34-Jährige aus Bulgarien führte in seinem Erstrundenspiel gegen den amerikanischen Qualifikanten Ethan Quinn (ATP 106) 6:2, 6:3, 2:6, als er zum vierten Mal in Folge an einem Grand-Slam-Turnier aufgeben musste.

Stan Wawrinka spielte bereits am Montag:

Medwedew scheitert in 1. Runde

Der Russe Daniil Medwedew (ATP 11) schied ebenfalls aus. Zwar holte er gegen den Briten Cameron Norrie (ATP 81) einen Zweisatz-Rückstand auf und konnte er beim Stand von 5:4 im fünften Satz zum Matchgewinn aufschlagen, dann aber verlor er die letzten drei Games. Nach 3:52 Stunden endete das Spiel aus Medwedes Sicht 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.