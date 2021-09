Sport

Zverev scheitert im US-Open-Halbfinal nach Fünfsatz-Krimi an Djokovic



Novak Djokovic fehlt noch ein Sieg zum Grand Slam. Die Weltnummer 1 bezwingt am US Open in New York im Halbfinal den Deutschen Alexander Zverev in gut dreieinhalb Stunden 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Knapp drei Stunden lang boten sich die beiden im Arthur Ashe Stadion ein ausgeglichenes Duell, ehe Djokovic zu Beginn des fünften Satzes mit zwei Breaks die Vorentscheidung herbeiführte. Zverevs Aufschlag funktionierte nicht mehr wie gewünscht, wobei Djokovic zum 4:0 auch ein herausragendes Return-Game zeigte.

Zum Abschluss der Partie gelang dem Serben noch einmal ein Break, womit er sich für die Niederlage im Halbfinal an den Olympischen Spielen in Tokio revanchierte. Damals hatte Zverev Djokovic trotz Satz- und Breakrückstand besiegt. Nun endete die 16 Partien dauernde Siegesserie des 24-jährigen Hamburgers, der vor einem Jahr in Flushing Meadows den Final erreicht, dort aber gegen Dominic Thiem verloren hatte.

Djokovic hingegen zog in seinen neunten Final am US Open ein. Den Titel gewann er bislang dreimal, zuletzt 2018 im Final gegen Juan Martin Del Potro. Am Sonntag spielt die Weltnummer 1 um den Eintrag in die Geschichtsbücher. Als erster Spieler seit Rod Laver 1969 könnte der 34-Jährige den Grand Slam gewinnen, nachdem er bereits am Australian Open, am French Open und in Wimbledon triumphiert hat. Und mit dem 21. Major-Titel würde Djokovic auch Roger Federer und Rafael Nadal überholen, die beide 20 Grand-Slam-Trophäen gesammelt haben.

Der einzige, der dies noch verhindern kann, ist der Russe Daniil Medwedew. Der 25-Jährige aus Moskau, der in seinem Halbfinal mit Félix Auger-Aliassime keine Mühe bekundet hat, bestreitet seinen dritten Grand-Slam-Final, gewonnen hat er noch keinen. Im Februar verlor die Nummer 2 der Welt am Australian Open in Melbourne im Endspiel gegen Djokovic klar in drei Sätzen.

«Ich werde die Partie so angehen, als wäre sie die letzte meiner Karriere», sagte Djokovic nach seinem Sieg gegen Zverev. Er werde «All In» gehen und alles reinwerfen, was er habe: sein Herz, seine Seele, seinen Körper und seinen Kopf. «Es ist noch eine Partie, let's do it.» (viw/sda)

