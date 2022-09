«Ich fürchtete den Moment, in dem ich etwas sagen sollte» – Federer über seinen Abschied

... über die letzten Tage vor dem Abschied

«Die letzten zwei Tage waren hart. Es gab einige Momente, in denen ich schrecklich nervös war, wie vor einem grossen Final. Dann solche, in denen ich es völlig vergass, weil ich mit den anderen zusammen war und wir eine gute Zeit hatten. Und dann erinnerst du dich wieder daran, dass du in 15 Minuten spielst. Viel intensiver war der Monat davor, in dem ich viel durchgemacht habe. Für mich war es schwierig, Telefonanrufe zu machen, und den Menschen meine Entscheidung mitzuteilen. Dort fühlte ich Schmerz. Nun bin ich glücklich und erfüllt.»